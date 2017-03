Taimetoitlastele lennukis paremaid kohti ei anta

Selleks, et suurendada enda šansse kõrgema klassi pileti saamiseks, tuleks aga loobuda spetsiaalse toidu tellimisest. Kui piletit ostes märgid ära, et soovid kindlasti süüa taimetoitu või hoopis kala, siis vähendab see sinu võimalusi, vahendab Independent.

Mõnikord müüakse tavaklassis välja liiga palju pileteid, mistõttu tuleb mõned reisijad tõsta esimesse klassi. Kui aga sinu broneeringul on kirjas mõni kindel ja spetsiifiline nõue, siis ei vaata lennujaamatöötajad sinu poolegi.

Põhjus selleks on lihtne, nad kardavad, et ei suuda sinu nõudmisi uues klassi vääriliselt täita. Äriklassis antakse ette kopsakas menüü, millest võid soovida midagi valida, kuid kui see ei vasta sinu soovidele võid sa tekitada pardameeskonnale probleeme ning seda üritavad kõik vältida.

Samuti tasuks eritoitusid tellida vaid siis, kui see on sinu jaoks tõepoolest oluline, mitte siis, kui sul on lihtsalt täna kala tuju. Eritoitude tegemiseks peavad töötajad tõsiselt pingutama ning kuigi see on nende töö, ei ole viisakas ilma asjata teistele lisakoormust õlgadele panna.