Vaata, millised uusi ja põnevaid atraktsioone peagi Eestis avatakse

Toetuse saavad ning kopa võivad maasse lüüa Kosmopark Põltsamaal, Meritäht Dirhamis, WOW! Kuressaares, Paks Margareeta Tallinnas, Pilvemets Tallinna loomaaias, vaateratas Ülemistel ning virtuaalreaalsuse keskus Tallinnas Noblessneris.

Meritäht Dirhamis

Kogu pere külastuskeskus «Sea Star» on Eesti esimene ühe katuse alla koondatud multifunktsionaalne keskus, mis hõlmab ookeanikalade akvaariumi, veekeskust, seiklusparki, teaduskeskust, sukelduskeskust ja siseranda.

Keskuses on 15 meetrit sügav akvaarium, kus hakkavad elama nii haid kui raid. Sinna on võimalik minna sukelduma või hoopis väikese allveelaevaga sõitma. Lisaks on seal ka korralik nii sise- kui väliveepark, millest üks liutorudest läheb läbi haibasseini.

Veel on keskuses olemas ka teaduspark, kus väikesed soovijad saavad käed külge panna. Meritähis pakutakse ka mitmeid erinevaid elamusvõimalusi, nii võib suure akvaariumi ees teha romantilise õhtusöögi või samuti saab seal veeta hoopis öö haide seltsis.

Kes talvekuudel tahab rannamõnusid nautida, siis keskuses on ka suur liivarand ja bassein, mille keskmes on taaskord närvikõdi tekitav haibassein.

Keskus plaanitakse avada 2019. aastal

/ Meritäht

Kosmosepark Põltsamaal

Põltsamaal avatakse 2018. aasta sügisel Skandinaaviamaade ainus aastaringselt tegutsev kosmoseteemaline perepark, mis ühendab unikaalse kombinatsiooni tuuletunnelist ja temaatilistest atraktsioonidest. Lisaks on pargis ka virtuaalne ronimissein, mis pakub omamoodi põnevust nii suurtele kui väikestele. Ära sa proovida ka selle, mis tunne on hõljuda kaaluta olekus. Põltsamaal on toodetud tuubitoite kosmonautidele ning seda ajaloolist eripära kasutatakse ka pereatraktsiooni kohvikus, kust saab tuubitoite ka suveniiriks kaasa osta.

Põltsamaale rajatava Kosmopargi eestvedaja Raul Lättemägi tõi välja atraktsiooni ühe prioriteedina kogu Põltsamaa linna turismiatraktiivsuse tõstmise. «Tulevane Kosmopark on Läänemere-äärsetes maades ainuke, mis koondab ühte hoonesse kosmoseteemalise meelelahutuspargi, vertikaalse tuuletunneli ja tuubitoidukohviku».

/ Kosmosepark

WOW keskus Kuressaares

Pereturismiatraktsioon WOW! pakub märksõna «illusioon» raamistikus üllatuslikke, põnevaid, interaktiivseid vau! elamusi ja tegevusi kogu perele mitmeks tunniks. Keskuses püstitatakse küsimus, et mis on reaalsus ning pannakse nii suuri kui väikeseid sellele mõtlema.

WOW keskuses on illusioone pakkuvad eksponaadid, kus muuhulgas saab tunda nagu roniksid tühjas ruumis, viibiksid vee all või kõnniksid vihmas ilma märjaks saamata.

/ WOW Kuressaare

Tallinna loomaaia Pilvemets

Projekti käigus luuakse fragment Kagu-Aasia külma troopilise vihmametsa ökosüsteemist, mis aitab selgitada globaalseid keskkonnaprobleeme. Kasutatakse emotsionaalselt kandvat keskkonda ja tehnoloogilisi lahendusi. Kontseptsiooni aluseks on tõdemus «Kõik on omavahel seotud!».

Lisaks luuakse ka troopiliste putukate terraarium, interaktiivne õppeala vihmametsadest ja valgusrikas ning hele ala, kus pimedal perioodil on lihtsalt hea olla.

Vaateratas Ülemistel

Hoone katusele kerkiv Euroopas ainulaadne vaateratas lisab vürtsi Tallinna kilukarbisiluetile ning avab Tallinna, 120 meetri kõrguselt, täiesti uuest vaatenurgast. Ühtlasi on vaateratas kõige suurem avalik objekt, kuhu kuvatakse EV100 logo.

Vaateratas on osa 6000 ruutmeetri suurusest sisepargist, kuhu on kavandatud Euroopa suurim batuudikeskus, kus saab mängida ka erinevaid pallimänge, ligi 10 meetri kõrgused ronimislinnakud, 360⁰ 4D kino ja teaduskeskus on mõned atraktsioonidest, mis pakuvad ajaveetmisvõimalust nii suurtele kui väikestele.