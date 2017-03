Kuubal on John Lennoni prillide valvamine täiskohaga töö

Pargis ootab puu all varjus turiste kohalik mees Aleeda Rodriguez Padrasa, kes nende saabudes püsti hüppab ja Lennoni kuju juurde tõttab. Samal ajal otsib ta kiiruga välja paari päikeseprille ning asetab need kuulsuse kuju ninale, vahendab CNN.

Padrasal on Kuuba üks eriskummalisemaid töökohtasid. Tema ülesandeks on valvata John Lennoni prille. Selle eest maksab Kuuba valitsus talle 245 kohalikku peesot kuus, mis on rohkem, kui nii mõnigi teine kuubalane võiks teenida.

Kuubal on Lennoniga omapärane suhe. 1964. aastal otsustas Fidel Castro keelustada Beatles'ite muusika. Kuid kuna bänd oli tol perioodil niivõrd kuulus, smugeldati ka saarele koopiaid nende plaatidest.

«Ta oli 1970ndatel väga armastatud,» rääkis Padrasa. «Inimesed kuulasid ta muusikat, kuid see ei olnud lubatud». Hiljem aga muutus Lennon Castrole meelepäraseks, sest laulik kritiseeris Ühendriikide sekkumist teiste riikide siseasjadesse.

2000. aastal, 20 aastat pärast Lennoni tapmist, püstitati Havannasse mehe pronksist kuju, millel on pronksist kõik peale prillide ning seetõttu said üsna ruttu alguse probleemid. Lennoni ninalt kadusid prillid üsna tihti ning valitsus pidi neid sageli asendama.

Lõpuks palkas valitsus aga Padrasa, et ta valvaks Lennoni kuju prille, asetades need talle ninale vaid siis, kui pildihuvilised turistid lähedusse satuvad.