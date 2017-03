Jabur video: kaks reisijat satuvad käetoe pärast tulisesse vaidlusse

Seekord sattusid kaks reisijat aga üsna tulisesse vaidlusse ja seda lühikesel lennul Hispaaniast Suurbritanniasse. Videost on kuulda, kuidas mees ja naine vaidlevad selle üle, kellel on õigus nendevahelisele käetoele, vahendab Travel and Leisure.

Kuigi teema on tühine ja lend lühike, on kuulda, kuidas kaks osapoolt on sellest väga ärritunud. Argumentide tugevdamiseks tõi üks osapool välja, et ta on advokaat, mistõttu ta tunneb väga hästi oma õiguseid. Kõigi üllatuseks teatas seepeale teine vaidleja, et ka tema on advokaat.

Lõpuks sekkub ka pardameeskond, kes proovib meest teisele kohale istuma panna, kuid mees on ka sellest häiritud, sest tema sõnul ei teinud ta midagi halvasti ja ainult magas. Naine ähvardas ka lennufirmat kohtukaebusega, kui nad meest ei suuda mujale istuma panna.

Videost on ühtlasi kuulda, kuidas naine süüdistab naabrit tema peale sülitamises ja teda küünarnukiga tagumises, kuid lindilt ei selgu, kas need väited vastasid tõele. Lõpuks reisijad siiski lahutati, mis pälvis ka tervelt lennukilt aplausi.