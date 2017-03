11 jaapani kommet, mis välismaalased segadusse ajavad

Jaapanlastel on reeglistik peaaegu kõige tegemiseks. Nii teab iga riigi kodanik, kuidas tuleb süüa nuudleid, võtta vastu kingitusi või teha muid kombetalitusi nii, et kaaslasi mitte solvata. Välismaalaste jaoks võivad need reeglid olla aga üsna segadusttekitavad, vahendab Insider.

Number nelja tasub vältida

Jaapanis välditakse number nelja kasutamist, sest selle häälduse kõla on sarnale sõna «surm» hääldusele. Nelja peetakse õnnetust toovaks numbriks ja seda üritatakse mitte kasutada. Kindlasti ei tohi kellelegi midagi nelja kaupa üle anda, sest seda peetakse halba ennustavaks kingituseks.

Samuti ei leia liftidest sageli neljandat korrust või on vahele jäänud kõik korrused 40-st kuni 49-ni, sest 49 on jaapanlaste arvates eriti halb, kuna selle kõla meenutab lauset «piin kuni surmani».

Avalikus kohas nina nuusata ei tohi

Seda ei peeta ainult ebaviisakaks, vaid lausa rõvedaks. Inimesed löristavad pigem nina nii kaua, kuni nad leiavad privaatse koha, kus nuusata. Kui aga tingimata pead nina nuuskama, tuleb seda teha võimalikult diskreetselt. Ühtlasi tülgastab jaapanlasi mõte taskurätikust.

Jootraha jätmine võib olla solvav

Jootraha jätmist peetakse alandavaks. Kui aga jootraha jätad, võib juhtuda, et klienditeenindaja jookseb sulle järele, et raha tagastada. Kui soovid kindlasti kellelegi tänutäheks midagi jätta, on parem valida mõni väiksem kingitus, mitte raha.

Kõndimise ajal söömine on räpakas

Kuigi lääneinimesed teevad seda kiire elutempo tõttu sageli, siis Jaapanis seda heaks ei kiideta. Paljud peavad ebaviisakaks avalikus kohas söömist. Seega tuleks kindlasti hoiduda ühistranspordis lõunatamisest. Küll aktsepteeritakse tänaval jäätise söömist.

Seal on inimesed, kes lükkavad teisi rongi

Jaapanlased on niivõrd viisakad, et nad ei saaks üksteisele teed andes kunagi kiiresti rongile astutud, mistõttu on palgatud tõukajad, kes tipptunni ajal inimesi rongi peale lükkavad. Neil on alati käes valged puhtad kindad ning nad vastutavad selle eest, et kõik soovijad saaksid peale ning keegi ei jääks rongi uste vahele.

Inimesed jäävad rongis su õlal magama

Kui keegi peaks rongis magama jääma ja ta pea peaks sinu õlale vajuma, siis tasub see lihtsalt ära kannatada. Jaapanlased töötavad pikki tunde ning nende teekond tööle kestab samuti üsna kaua, seega väga paljud jäävad rongides tukastama.

Tualetti minekuks on eraldi sussid

Jaapani koju või traditsioonilisse restorani sisenedes peab jalga panema spetsiaalsed sussid, kui aga tekib soov minna tualetti, siis tuleb sussid ukse juures ära vahetada spetsiaalsete jalavarjude vastu.

Alati tuleb kaasa võtta külakosti

Kui jaapanlane kutsub sind külla, on see tõeline au, mistõttu tuleks kaasa võtta ka väike kingitus. Kingitus peab olema külluslikult pakitud ja mida uhkemad lindid seda kaunistavad, seda parem. Kui keegi pakub sulle kinki, ei tohi sellest kunagi keelduda, kuid alguses tuleb kõvasti protestida.

Ise ei tohi oma klaasi täita

Mujal maailmas on viisakas täita teiste klaasid enne enda oma, kuid Jaapanis ei tohi kindlasti ise enda klaasi täita. Kui oled teiste klaasid täitnud, võid vaid loota, et keegi teine märkab, et ka sinu klaas on tühi ning täidab selle sinu eest.

Nuudlite luristamine on viisakas ja austusavaldus

Luristamine näitab toidu pakkujale seda, et sa naudid seda rooga ning nuudlid on maitsvad. Kui sööd toitu vaikselt, võib kokk solvuda. Lisaks on sel ka praktiline otstarve. Kuna nuudlid on sageli väga kuumad ja võivad keele ära põletada, siis nende luristamine aitab toitu enne suhu jõudmist maha jahutada.

Kapselhotellides magamine on väga populaarne

Kapselhotelle kasutavad peamiselt ärimehed või need, kes on liialt kaua pidutsenud ega ole jõudnud viimasele rongile. Kapselhotellide toad ei ole eriti suuremad kui kirstud ning voodid asuvad vahetult üksteise kõrval. Esimesed kapselhotellid tekkisid Jaapanis 1970. aastatel, kuid nüüd on need muutunud erakordselt populaarseks isegi välismaalaste hulgas.