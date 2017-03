Video: Airbusi ulmeline visioon tulevikulennukitest

Airbusi arvates näevad lennukid 2050. aastal välja täiesti teistsugused kui praegu. Reisijatele pakutakse omapärast lennukogemust, mis on inspiratsiooni saanud loodusest. «Meie uuringud näitavad, et reisijad ootavad 2050. aastal muretut reisimismeetodit, mis hoolib samas ka keskkonnast,» rääkis Airbusi esindaja Charles Champion.

Airbusi uus salong on disainitud nii, et lennureis muutuks samuti osaks seiklusest ja avastustest, mis ootavad ees sihtkohas. Kindlasti soovib ettevõte, et reisijad astuksid lennukist välja rahuloleva ja värskena.