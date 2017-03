Lennufirmad on hakanud Kuubale lendamisest loobuma

Kuubale reisimise suhtes tõusis nõudlus üsna ruttu, mistõttu tõttasid lennufirmad kiiresti seda auku täitma. Nüüdseks on aga kindel, et pakkumine on ületanud nõudluse ja seega tuleb ka vähendada Kuubale lendamiste arvu, vahendab Travel and Leisure.

Silver Airways on teatanud, et lõpetab Kuubale lendamise sootuks, sest konkurents on lihtsalt liiga tugev. Silver Airways jõudis liini teenindada vaid kuus kuud. Istekohtade arv liinil on viimasel ajal tõusnud neljakordseks ja seega ei ole saarele lendamine enam kasumlik, selgitas lennufirma esindaja.

Frontier Airlines vähendab aga lendude hulk, sest ka nemad ei osanud arvestada konkurentsi nii suure kasvuga, kuid neile said saatuslikuks Havanna lennujaama kõrged tasud.

Juba eelmisel aastal teatas ka American Airlines, et vähendab lendude arvu Kuubale veerandi võrra ning liine hakkavad teenindama väiksemad lennukid. Samuti on väiksemate lennukite kasuks otsustanud ka JetBlue.

Mitu suurlennufirmat, nende hulgas United Airlines ja Southwest Airlines, jätkavad lendamist nii nagu varemgi.