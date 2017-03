Lennufirma jagab autasusid viisaka käitumise eest

Odavlennufirma Monarch pakub tasuta paremaid pileteid neile klientidele, kes on kõnekeskusesse helistades viisakad. Siiski on pakkumises ka mõned konksud, mistõttu kõik siiski kõrgema klassi pileteid saada ei pruugi, vahendab Travel and Leisure.

Pileteid jagatakse vaid neile, kes peavad kõnekeskusesse helistama mõne broneeringuga seotud probleemiga. Seega, kui broneeringuga mingeid muresid ei ole, siis ei pea klient ka kõnekeskusesse helistama ja nii ei saa ta ka tasuta pileteid.

Viisakad helistajad võivad saada erinevaid autasusid nagu suurem jalaruum või eelis turvakontrolli järjekorras. Ühtlasi piiratakse autasude arvu, neid jagatakse kümnele broneeringule nädalas ehk kokku umbes 25 inimesele.

«Meid on sageli kirjeldatud lahkema lennufirma ja reisiettevõttena ning me tunneme selle üle uhkust,» ütles Monarchi tegevjuht Nils Christy. «Meie klienditeenindajad on juba viisakad, nüüd nad saavad anda autasusid neile, kes on ka nendega viisakad».