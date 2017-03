Üheksa kõige kummalisemat juhtumit lennureisil

Independent pani kokku väikese nimekirja veidratest põhjustest, miks lennukid on hilinenud. Viimase kuu jooksul on avalikkuse ette jõudnud juhud, kus lennuk ei saanud õhku tõusta, sest salongis nähti hiirt või seepärast, et tualettpaber oli otsa lõppenud.

Sellised juhtumid toovad tavapäraselt kaasa ka üsna kopsakad kompensatsioonimaksed, seega ettevõtete jaoks on hilinemine veelgi ebameeldivam, kui reisijate jaoks.

Vale lennujaam

Lend pidid toimuma liinil Dubai-Heathrow. Juuli kuus on Dubais väga palav, mistõttu käskis piloot viimasel hetkel osa pagasist maha tõsta, et lennuki kogukaal mahuks kuumuses õhkutõusmise turvalisuspiiridesse. Selles ei ole aga midagi erilist ning seega ei tulnud tunnine hilinemine ka kellelegi üllatusena.

Üllatus saabus alles maandudes, sest Heathrow lennujaama töötajad küsisid imestusega pilootidelt, et miks nad on seal maandunud. Selgus, et hilinemise tõttu ei olnud Emiratesi lennukil enam mõtet Heathrows maanduda, kuna reisijate mahalaadimine ning kõik sellega kaasnevad protseduurid võtavad nii kaua aega, et lennuk ei jõuaks enam enne õhtuks liikluskeeldu õhku tõusta. Seetõttu oli Dubai meeskond suunanud lennuki hoopis Gatwicki lennujaama, kuid unustanud sellest teavitada ka piloote.

Kuigi kaks lennujaama asuvad üksteisele äärmiselt lähedal, ei olnud pilootidel võimalik reisijaid välja lasta sest jällegi, siis oleks pidanud maha laadima ka nende pagasi, mis oleks võtnud liialt kaua aega. Seetõttu tangiti lennuk ning asuti teele Gatwicki poole, mis pidi kokku võtma 15 minutit.

Lõpuks tiirutas lennuk aga lennujaama kohal 45 minutit, kuna eelnevalt oli teinud hädamaandumise Thomas Cooki lennufirma lennuk ning see blokeeris endiselt maandumisrada. Seega lõpuks pärast maandumist ei olnud reisijad enam vaid tunni jagu hiljaks jäänud, vaid lausa kolm tundi ning seejuures lõppes nende reis veel vales lennujaamas.

Jäätunud uksed

Lend Inglismaalt Ameerika Ühendriikidesse võttis erakordselt kaua aega, sest oli tugev vastutuul, mis kiirust märgatavalt pidurdas. Maandudes hilinemisega Newarki lennujaamas oli hiline õhtu ja enamus töötajaid olid juba koju läinud. Kuigi reisijad said kõik kenasti lennukist välja, pidid nad hulk aega oma pagasit ootama, sest uksed olid kinni jäätunud ning nende lahtisulatamine võttis vähese meeskonna tõttu üsna kaua aega.

Liiga palju massaaže

Indoneesia siselend ei saanud õhku tõusta, sest kaks reisijat oli puudu. Meeskond otsustas, et nad ootavad need mehed ära, lasevad nad lennukisse, seejärel võtavad nende pagasi välja ja viskavad ka neid karistuseks lennukist välja. Lõpuks leiti mehed aga massaažitoolidest, sest nad olid pärast mõnulemist sinna lihtsalt tukkuma jäänud. Kui nad lennukisse tulid, saatsid neid ühtaegu nii aplaus kui vihahüüded. Meeskond neid siiski välja ei visanud.

Lahtine kruvi

Kord hilines USA siselend kaks tundi, sest pardal oli üks lahtine kruvi. Meeskond pidi saama täpselt samasuguse kruvi ühelt teiselt lennukilt, mis pidi varsti maanduma, kuid seda suure lennujaama teises otsas. Kogu protsessi jooksul jagasid lennujaamatöötajad aga väga detailsed infot selle kohta, kus kruvi parajasti asub ning kas see on teisest lennukist juba välja kruvitud.