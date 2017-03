Galerii: tänavakunstnik Banksy avas Iisraelis vastuolulise hotelli

Anonüümne kunstnik on kampa löönud kohalike turismiinimestega, et luua toimiv kümnetoaline hotell, kust avaneb vaade Petlemma piirimüürile. Hotellinimi tähendab tõlkes Müüriga ümbritsetud hotell, ning see on täis poliitilisi kunstiteoseid, vahendab Business Insider.

Tavaliselt jätab Banksy oma kunstiteosed vaatajatele tõlgendada, kuid seekord on ta sõnumi üsna selgelt sõnastabyd. «Kui me peseme oma käed konfliktist võimsate ja võimetute vahel puhtaks, siis me pooldame võimukaid – me ei jää neutraalseks,» on kirjas ühel seinal.

Kõige esimesena tervitab külastajaid ahvist portjee. Sisemus on kujundatud 20. sajandi Briti koloniaalstiilis ning kõikjal võib näha poliitilise alatooniga kunstiteoseid. Hotellis saab ööbida nii luksuslikes kui ka ühikatüüpi tubades. Voodikoht mitme inimese toas maksab 28 eurot. Vaatamata sellele, kui luksuslik on tuba, jääb vaade siiski alati samasuguseks.