Õõvastav video: kruiisilaev võitleb hiiglaslike lainetega

Royal Caribbeani kruiisifirma laev Anthem of the Seas oli sunnitud pöörduma tagasi sadamasse, kuna torm muutus liialt tugevaks. Videost on näha, kuidas üheksa meetri kõrgused lained löövad vastu kajuti aknaid, vahendab Daily Mail.

Laeval oli sel ajal 4500 klienti ning 1600 meeskonnaliiget. Kõik inimesed olid sunnitud jääma kajutitesse, sest torm liigutas ka laeva mööblit ning inimeste asju. Tormi käigus sai viga neli inimest ja kahjustada said laeva avalikud ruumid.

Kruiisilaev kõikus 45 kraadi ulatuses. Laevafirma andis kõikidele reisijatele piletiraha tagasi. Reis pidi kestma terve nädala ja seilama New Jerseyst Floridasse ja Bahama saartele, kuid tormi tõttu ei olnud neil võimalik isegi Floridasse jõuda.

Kuigi ilmateenistus oli andnud välja tormihoiatuse, otsustati siiski merele minna. Laevafirma esindaja sõnul oli torm ekstreemne ning seda ei osanud keegi oodata. Videost nähtud torm möllas küll aasta tagasi, kuid vaatepilt on endiselt õõvastav. Royal Caribbean lubas, et tulevikus on nad hoolsamad ja sarnaseid intsidente ei kordu.

Sellele vaatamata sattus sama laev mõni kuu tagasi taas tormi ohvriks. Seekord põrkus laev troopilise tormi Herminega teel Bermudale.