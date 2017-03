Kiirpuhkus Helsingis ehk mida teha, kui aega on ainult 7 tundi

LÄÄNETERMINAL – KIASMA

FOTO: Tim Bird/Visit Helsinki

Helsingi Lääneterminalist sammu trammipeatuse poole. Sõida trammiga nr 9 seitse peatust kuni Rautatieasema peatuseni. Sealt edasi on Kiasmani veel 4 minutit jalutamist ja oledki kohal. Kiasma nüüdiskunstimuuseum asub Helsingi linna tuiksoonel ja on koduks nii Soome kui ka lähinaabrite kuulsate kunstnike teostele. Võta siin julgelt aega ja ammuta inspiratsiooni värvikirevast ja põnevast kunstimaailmast.

KIASMA – HAKANIEMI TURG

FOTO: Erno Launis/Visit Helsinki

Pärast kunstielamust Kiasmas on kindlasti kõht tühjaks läinud ja kui sa ei jõudnud muuseumi kohvikus veel midagi süüa, siis sea sammud Hakaniemi kuulsa turuhoone poole. Jaluta tuldud teed tagasi ja mine raudteejaama metroopeatusesse Rautatientorin, istu metroole nr M2K ja sõida 2 peatust kuni Hakaniemen metroasema peatuseni. Maa alt välja tulles peaksid juba silmama kuulsat hoonet. Hakaniemi turule on kogunenud kõik lähiümbruse kohalikud tootjad oma parimat kraami müüma – siin leiad palju põnevat koju, selga või külakostiks ja loomulikult kehakinnituseks. Muide, Hakaniemi turul on kõige paremad Soome traditsioonilised supid.

HAKANIEMI TURG – YRJÖNKATU UJULA

FOTO: Mari Hohtari/Visit Helsinki

Pärast kultuurielamust ja kerget lõunat on aeg maha võtta ja lõõgastuda. Selleks kõige ehedam ja huvitavam koht on Yrjönkatu ujula, mis avas oma uksed juba 1928. aastal ning on Helsingi üks kuulsamaid ujumiskohti. Mine turuhoone juurest Kallion virastotalo peatusest trammile nr 9 ja sõida viis peatust Simonkatu peatuseni. Sealt jalgsi umbes 3 minutit ja oledki kohal. Ujulas on 25-meetrine bassein, saunad ja väike kohvik. Muide, veel enne 2001. aastat olid siin ujumisriided keelatud ja ujuda sai vaid alasti. Nüüdseks võib julgelt trikoo selga tõmmata, kuid naistele ja meestele on ujula avatud erinevatel päevadel.

YRJONKATU UJULA – FORUM KAUBANDUSKESKUS

FOTO: Ari-Pekka Darth/Visit Helsinki

Mis oleks minipuhkus väikese šoppamiseta? Kui saunas käidud ja ujutud, sea sammud Forumi kaubanduskeskusesse, mis asub kohe ujula kõrval. Olümpia ajaks loodud Helsingi vanim kaubanduskeskus on elustiilikaubamaja, mida on külastanud ilmselt iga eestlane, kes Helsingisse sattunud on. Forumis on veel päris mitu brändi, mida Eestis veel ei leidu – Stadium, Björn Borg, Indiska, Ponke’s, Marimekko ja paljud teised – seega tasub majale ring peale teha. Kui soovid, saad siin ka kiire eine teha enne sadamasse liikumist.

FORUM KAUBANDUSKESKUS – LÄÄNETERMINAL

FOTO: Tallink

Ja ongi minipuhkus lõpule jõudnud. Natuke kultuuri, parajalt lõõgastumist, veidi gastronoomiat ja loomulikult šoppamist – väike tempo- ja asukohavahetus mõjub värskendavalt ja annab energiat argipäeva. Laevale jõudmiseks mine taas trammile nr 9 raudteejaama peatusest Rautatieasema ja sõida 7 peatust kuni Lääneterminali peatuseni. Veel kiired 2 tundi kiirlaeval ja oledki kodus tagasi.

Kui tunned, et ka sulle kuluks just selline minipuhkus ära, siis paki asjad ja mine kasvõi juba täna, sest Tallink Shuttle kiirlaev sõidab üle lahe 6 korda päevas iga päev. Uuri lähemalt väljumisi ja broneeri pilet siin.