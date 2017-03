Video: kas julgeksid sellise atraktsiooniga sõita?

Zumanjaro: hukatusse kukkumine on üks mitmest põnevast atraktsioonist Six Flags lõbustuspargis Ameerika Ühendriikides New Jerseys. Lõbustuspark lubab, et atraktsioonilt saavad külastajad imetleda kauneid vaateid, kogeda meeliülendavaid kiiruseid, kõhtu pitsitavaid kukkumisi ning sellist adrenaliinivoolu, mida nad varem tundnud ei ole.

Zumanjaro on maailma kõrgeim ja kiireim omasugune atraktsioon. Sõitjat tõstetakse 126 meetri kõrgusele ning nad kukuvad alla kiirusega 144 kilomeetrit tunnis. Adrenaliinihullud viiakse kõrgustesse 30 sekundiga.

Seejärel tehakse väike paus, et värisevatel sõitjatel oleks võimalik natuke ümbrust nautida ja seejärel lastakse neil kukkuda. Alla tagasi jõutakse kümne sekundiga ning tavaliselt ei jää inimestel aega isegi karjuda.