Video: lennuk pääses kurikuulsal lennuväljal napilt katastroofist

Kanada lennufirma WestJet lennuk Boeing 737 laskus liialt kiiresti ning oleks seetõttu kurssi jätkates pidanud maanduma vette. Piloot otsustas aga maandumise katkestada ning minna teisele katsele, vahendab Telegraph.

Pärast 45-minutilist pausi tegi piloot uue maandumiskatse, mis sai õnneliku lõpu. Inimesed, kes olid samal ajal rannas, vaatasid lennuki esimest maandumist õudusega ning olid šokeeritud, kui lähedale piloot vee kohal laskus.

WestJeti esindaja sõnul ei olnud aga selles midagi eriskummalist ning lennuk ei olnud kunagi veepinnale lähemal kui 150 meetrit. Videot on näinud aga ka teised piloodid, kes on veendunud, et vahe oli vaid 15 meetrit. «Olla nii madalal ning ikka mitte maandumisraja kohal on väga ohtlik,» sõnas Ameerika Ühendriikide lennufirma piloot.