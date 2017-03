12 tundmatut paika, mida tasub Aasias külastada

Business Insider toob välja Aasia pärlid, kuhu turistid ei ole veel massidena jõudnud, mistõttu on seal võimalik nautida tõelist kohalikku kultuuri ja puutumata loodust.

1. Raja Ampat saared, Indoneesia

Raja Ampati lummav veealune maailm / Scanpix

Indoneesia džunglisaari ümbritsevad türkiissinised veed, mis kutsuvad ujuma. Cenderawasihi looduspargis saab proovida närve haidega ujumises või Misooli saarel saab uudistada iidseid koopamaalinguid. Botaanika- ja linnundushuvilistele on sobilik Wageio saar, kus leiab ohtralt kauneid linnuliike.

2. Gyeongju, Lõuna-Korea

Gyeongju / Vida Press

Kuigi see paik asub Seoulist vaid paari tunni kaugusel, on Gyeongju linna minek justkui rännak ajas tagasi. Mereäärne linn oli Silla dünastia pealinnaks tuhat aastat. Siin on ohtralt pagoode, templeid, paleevaremeid ja hauakambreid. Kindlasti tuleks seal külastada Bulhuksa templit.

3. Yala, Sri Lanka

Yala rahvuspark / Vida Press

Yala rahvuspark on üks parimaid kohti loomasafariks. Siin on üks suurimaid leopardide kogukondasid terves maailmas ja lisaks leiab siit ohtralt ka paabulindusid, krokodille, huulkarusid ja elevante. Ka maastik on rahvuspargis äärmiselt mitmekesine, seal on nii rohumaasid, vihmametsasid kui ka randasid. Pargil on midagi pakkuda ka ajaloohuvilistele, kes peaksid sisse põikama rohkem kui 2000 aasta vanusesse Sithulpawwa kloostrisse.

4. Ladakh, India

Ladakh / Vida Press

Tiibeti budistlikud kloostrid on ehitatud India Himaalaja mäestiku küljele. Sealt avanevad hingematvad vaated ning kohalikud käivad endiselt ringi traditsioonilistes rõivastes, mis on kindlasti omamoodi vaatamisväärsuseks. Kui piirkonda külastada oktoobrist märtsini võib seal kohata ka majesteetlikku lumeleopardi.

5. Kamtšatka, Venemaa

Geisriteorg / Scanpix

Siit leiab geisrite, kuumaveeallikate ja vulkaanide võlumaa. Siinne geisriteorg on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimistusse ning ainuüksi sealt leiab juba 20 erinevat geisrit. Külastajatel on üsna suur tõenäosus näha ka karusid, sest seal elab ruutmeetri kohta neid kõige rohkem.

6. Taipei, Taiwan

Taipei / Vida Press

Taipei ei ole ehk nii populaarne, kui teised Aasias uurlinnad, kuid see ei tähenda, et seal ei oleks huvitav. Taipei ööturgudel pakutakse riigi parimaid roogasid, kindlasti tasuks uudistada ka Jiufeni endises kaevanduslinnakeses.

7. Danumi org, Malaisia

Danumi org / Vida Press

Danumi org on iidne troopiline vihmamets, millest teavad vaid mõned üksikud turistid ning ka nendest vähestel õnnestub seda paika külastada, sest piirkonnas on sisse seatud karmid looduskaitsereeglid. Nendes metsades võib aga kohata orangutange, leoparde ja Aasia elevante.

8. Matsuyama, Jaapan

Avalik saun, kus asub Jaapani vanim kuumaveeallikas / Vida Press

Jaapani kõige vanem kuumaveeallikas asub Matsuyamas ning see paik on populaarne ka kohalike hulgas. Avalik saunamaja pärineb 1800. aastatest ning ainuüksi selle arhitektuur on uudistamist väärt. Lähedal asub ka Matsjuyama-jo loss, kust avanevad imeilusad vaated linnale ja sadamale.

9. Tadžikistan

Dushanbe / Vida Press

Linnapuhkusenautlejad leiavad ohtralt tegevust Tadžikistani pealinnast Dushanbest, mis on vaikselt muutumas ka tõeliseks modernseks metropoliks. Need, kellele meeldib matkata, peaksid suunduma Pamiri mägedesse, mida sageli kutsutakse ka maailma katuseks. Kindlasti tuleks peatuda ka Iskanderkuli liustikujärvel, mille kristallselged veed on peegelsiledad.

10. Mrauk U, Myanmar

Mrauk U / Vida Press

Selleks, et Mrauk U ilu tõeliselt hinnata, tuleb tõusta vara, suunduda mõne mäe tippu ning jälgida, kuidas päikesetõusuga hakkab udu taanduma ning vaatevälja ilmuvad mitmete pagoodide tipud. Siinsed pagoodid on riigi ühed vanimad, kuid enamikke neist ei ole restaureeritud, mistõttu on nad kindlasti ka autentsemad.

11. Macau, Hiina

Macau / Vida Press

Enamus inimesi teab Macaud kui hasartmängu kodu, kuid ometi on sellel Hiina Vegasel veel palju muudki pakkuda. Piirkond sai alguse 16. sajandil ja algselt oli tegu Portugali kolooniaga. Seetõttu saavad külastajad tunda seal nii Aasia kui ka Euroopa mõjutusi. Linna turgudel leiab ohtralt antiikesemeid ning kunsti. Selleks, et imetleda kauneid vaateid tuleks ronida Macau torni tippu.

12. Salalah, Omaan

Kaamelid Salalahis / Vida Press

Salalahist leiab rannal uitavad kaamelid, ulatuslikud kõrbed, palmipuud ja rikkaliku kultuuri ja ajaloo. Sinna tuleks reisida juuli lõpus või augustis, sest sel ajal käib seal suur Khareefi festival. Festivaliga tähistatakse mussooni hooaja algust, mil muidu kuiv piirkond muutub roheliseks paradiisiks. Festivali raames toimub ka kunstinäitusi ja spordiüritusi.