Galerii: mida kujutab endast värvikirev Holi festival?

Holit tuntakse ka värvide festivali nime all ning sellega tähistatakse kevade elujõudu, viljakust, armastust ja hea võitu kurja üle. Holi on olnud inspiratsiooniks paljudele filmidele, muusikapaladele ja muudele sarnastele üritustele, vahendab Travel and Leisure.

Millal Holi festivali peetakse?

Holi on liikuv festival ning see toimub alati hindu kuukalendri Phalguna kuu viimasel täiskuul. See tähendab, et Holi võib meie kalendri järgi toimuda alates veebruari lõpust kuni märtsi lõpuni. Sel aastal tähistatakse holit 13. ja 14. märtsil, mil see sattus juhuslikult kokku India mussooni-eelse hooaja saabumisega.

Kevadet ametlikult Indias ei ole, kuid Holi ajal tähistatakse paljut sellega seonduvat, nagu noorust, viljakust, mängulisust ja elujõudu. Kindlaks ei ole suudetud teha, kust Holi alguse sai, kuid seda on kirjeldatud juba iidsetes India tekstides, neljanda sajandi luules ja seitsmenda sajandi näidendis Ratnaval.

Miks seda tähistatakse?

Holi on seotud lugudega India mütoloogiast. Üks populaarsemaid on, et hea prints Prahlad võitis halva, Holika deemoni. Kuningas Prahlad, kes pidas ennast jumalaks, oli vihane, et tema poeg kummardas Vishnut. Poeg pidi istuma kuninga õe, deemon Holika süles ning seejärel pidi poiss põlema pandama. Kui aga tuli süüdati, kordas poiss Vishnu nime ja tuli tulest tervena välja. Holika aga sai tules tõsiseid vigastusi.

Liigub ka veidi pehmemaid lugusid. Nii arvab mõni, et Krishna, kelle nahk oli sinine, armastas Radhat, kuid tundis samas piinlikkust oma veidra nahavärvi pärast. Krishna ema andis nõu, et ta peaks oma kallima näo värviga kokku määrima ning nii näevad nad ühtemoodi välja.

Mis festivalil tegelikult toimub?

Kuigi mõnes piirkonnas kestab festival kauem, siis traditsiooniliselt peetakse seda kaks päeva. Esimese päeva õhtul põletatakse puitu ja sõnnikut, mis peaks sümboliseerima hea võitu halva üle. Teisel päeval toimub värvikarneval. Miljonid inimesed kogunevad tänavale, et loopida üksteist värviliste pulbritega ning pidada veesõda.

Traditsiooniliselt kasutati värvide saamiseks kurkumi ja lilleekstrakte ning sandalipuupastat, kuid tänapäeval on kasutuses juba ka tehismaterjalid. Kohalikud soovitavad, et nahka tuleks enne festivalile minekut korralikult niisutada, sest nii on kergem pärast puudrit maha saada. Ühtlasi tuleks koju jätta telefonid ning oma parimad sarid.

Holi on aeg, mil kõik inimesed saavad koos tähistada hoolimata nende kastikuuluvusest või rahvusest. Ühtlasi tarbitakse sel perioodil marihuaanaga segatud tooteid, nagu bhang lassi ehk jogurtijooki, mis on segatud marihuaanapastaga. Kuigi marihuaana kasvatamine, müümine ja ostmine on Indias illegaalne, siis on seaduses teatud augud, mistõttu on Holi ajal see lubatud. Samas kasutavad mehed sageli seda vaba õhkkonda ära ka naiste seksuaalseks kuritarvitamiseks.