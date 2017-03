Air Baltic saab varsti kätte juba kolmanda CS300

Käesoleva aasta lõpuks on airBalticu lennukibaasis kaheksa Bombardier CS300 lennukit. Kuus lennukit lisanduvad 2018. aastal ning ülejäänud kuus 2019. aastal, ütles airBalticu esindaja.

airBaltic sai esimese Bombardier CS300 lennuki kätte 30. novembril ning alustas sellega kommertslende detsembri keskel.

Ühtlasi on airBaltic esimene ettevõte, mis CS300 lennuki kätte sai. Kokku tellis lennufirma 20 uut lennukit. CS300 lennukis on 130-160 kohta ning tegemist on seeria suurimate lennukitega.