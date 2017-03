Video: vulkaanist purskab sinist laavat

Efekti tuntakse «sinise tunni» nime all ja see juhtub alati päikeseloojangu ajal. Sel perioodil peegeldub valgus nii, et vaatajaile jääb mulje, nagu voolaks vulkaanist välja sinist laavat, vahendab Travel and Leisure.

Kilauea on üks aktiivsemaid vulkaane Hawaii suurel saarel ja seda käib uudistamas tuhandeid turiste. Vulkaan kõrgub merepinnast 1277 meetri kõrgusel ning kohalike arvates elab seal jumalanna Pele.

Selliseid vulkaane, mis purskavad ajutiselt välja sinist laavat, on maailmas aga veel. Sarnast nähtust saab uudistada ka Indoneesias Kawah Ijeni vulkaani lähedal. Seal ei sõltu värvidemäng päikesest, vaid põlevast väävlist, mis tekitab sinise leegi.