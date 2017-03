Võimsad interaktiivsed fotod: külasta maailma kuulsaid paiku

AirPano leheküljel nähtud pildid on maailma erinevatest eksootilistest ja tuntud paikadest. Need üllatavad erakordse detailirohkuse ning nende abil on võimalik rännata kõikjal alates Jaapanist kuni Lõuna-Ameerikani, vahendab Lonely Planet.

Kel kõik vaatamisväärsused nähtud, saab matkata suitseval vulkaanil Indoneesias või sukelduda Kuubal.

Alates projekti käivitamisest on Air Pano meeskond teinud 3000 panoraampilti rohkem kui 300 kuulsast paigast. Meeskond teeb oma pildid tavaliselt helikopteritelt, kuid nad on oma töös kasutanud ka kuumaõhupalle ja droone.

«Meile meeldib pildistada vulkaane, koskesid ja metsikut loodust. Mõned meie lemmikpaigad on olnud Antarktika, Victoria kosed ja Raja Ampat saarestik Indoneesias, Iguazu kosed Argentiinas ja Kamtšatka poolsaar Venemaal,» rääkis projektijuht Varvara Panina.

AirPano sõnul võimaldab nende võimas tehnoloogia näidata rahvale maailma sellisena, nagu see on ning ühtlasi on inimestel võimalik nii õppida rohkem maailma saladustest. «Traditsioonilist fotot piiravad raamid, filmi vaadates käivad kaasas ka režissööri ideed, panoraam annab inimesele vabaduse paigas ringi vaadata ning uurida lähemalt iga detaili».

Lisaks on võimalik piltidel üle küsimärkide liikudes saada ka vaatamisväärsuse kohta informatsiooni.