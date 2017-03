Lennuakadeemia arendus aitaks vähendada lennukite kütusekulu

Täpsemalt on tegu tiiva tagaserval asuvate miniklappidega. Need võimaldavad lennu ajal muuta tiiva serva profiili ning suurendada nii tiiva tõstejõudu ja vähendada õhutakistust. Arenduse vastu on huvi tundnud ka lennukitootja Airbus, vahendab Novaator.

Airbus tutvus Lennuakadeemia arendustega möödunud aastal. Aerodünaamilisest vaatepunktist oli ettevõte Lennuakadeemia lahendusega nõus. Küsimusi tekkis aga seoses tehnoloogiliste lahendustega.

Loe täismahus artiklit siit.