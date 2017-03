Galerii ja video: Helsingi lennujaam valiti maailma parimaks

Kõiki kolme lennujaama kiideti puhtuse, efektiivse turvakontrolli ning suure poe- ja restoranivaliku poolest.

Euroopa lennujaamade võidujada lõpetas seitsmenda koha saanud Bangkoki lennujaam. Muu maailma lennujaamadest jõudis esikümnesse veel Tel Avivi lennujaam, kuid edetabeli lõpetasid jällegi Euroopa lennujaamad.

Poodide valiku poolest võidutses just Tel Avivi lennujaam, kes sai viiepalli süsteemis hindeks 3,98. Toiduvaliku edetabeli tipus oli hoopis Dallas Forth Worth rahvusvaheline lennujaam, 4,08 punktiga, kuid ülejäänud näitajad olid niivõrd palju madalamad, et esikümnesse see ei jõudnud.

Kõige halvemaks lennujaamaks valiti Berliini Schönefeld, millele järgnesid Londoni Lutoni ja New Yorgi LaGuardia lennujaam. «Meie püüdlusi ja suuri investeeringuid, et ehitada suurem ja parem terminal ja muuta reisijate kogemus paremaks, ei ole tähele pandud,» oli Lutoni lennujaama esindaja nördinud.

Kümme maailma parimat lennujaama

1. Helsingi Vantaa lennujaam, Soome

2. Glasgow' rahvusvaheline lennujaam, Inglismaa

3. Zürichi lennujaam, Šveits

4. Münich F. J. Straussi lennujaam, Saksamaa

5. Frankfurdi lennujaam, Saksamaa

6. Genfi lennujaam, Šveits

7. Bangkoki rahvusvaheline lennujaam, Tai

8. Tel Avivi Ben Guironi lennujaam, Iisrael

9. Oslo Gardermoeni lennujaam, Norra

10. Dublini lennujaam, Iirimaa

Lennujaamasid hindas rohkem kui 65 000 reisijat ning nende arvamust koguti terve 2016. aasta vältel.

Helsinki lennujaama üks populaarseimaid reklaame:

Vaata, milline hakkab Helsingi lennujaam välja nägema tulevikus.