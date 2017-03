Vaata, millistes lennukites on kõige suurem jalaruum

Mõni lennufirma pakub jalaruumi lausa lisateenusena ning veidi juurde makstes võib endale paar sentimeetrit juurde kaubelda. Kõige parem on sellistes pakkumistes Qatar Airways, vahendab Travel and Leisure.

Tavaklassis on Qatar Airwaysi reisijatel jalaruumi 78 sentimeetrist kuni 83 sentimeetrini. Kõrgemas tavaklassis võib see ulatuda aga lausa 106 sentimeetrini. Kui aga kõrgemas klassis istuda ei soovi, aga jalaruumi on juurde vaja, saab paluda endale hädaabiväljapääsu juures asuvat istekohta ning selle eest lennufirma ka raha ei küsi.

Qatar Airwaysile järgnevad jalaruumi rohkuses Air India, Delta Air Lines, Etihad Airways ja Turkish Airlines. Siiski tuleb meeles pidada, et see järjestus muutub pidevalt, sest lennufirmad soovivad reisijale muuta lendamist soodsamaks ning seega lisavad järjest istekohti ning seavad sisse ka baaspiletid, mille eest saad vaid koha. Kõige muu, kaasa arvatud jalaruumi, eest tuleb aga juurde maksta.