Kui segamini võib hotellitoa jätta?

Etiketireeglid on riigiti erinevad, kuid kindlasti hindavad puhtust ja korda iga hotelli koristajad. Kindlasti ei oota personal, et voodid on perfektselt korrastatud, kuid väikesed viisakused võiksid säilida, vahendab Travel and Leisure.

Sageli on hotellides välja toodud ka soovid, mida võiks enne lahkumist täita. Nii on mõnel pool antud klientidele juhised panna kõik rätikud põrandale. Viisakust üles näidates, võiks rätikud kuhjata seejuures ühte kohta, et neid oleks kergem üles korjata.

Erilist mõtet pole aga voodit korrastama asuda või voodipesu pealt kista, hotelli meeskond teeb seda kindlasti ise ja ilusti korda seatud voodist pole kellelegi pärast kliendi lahkumist enam kasu. Kindlasti tuleks oma kohale tagasi sättida aga kõik mööbel, mida oled vahepeal liigutanud, tuba peaks visuaalselt nägema välja sarnane sellele, milline see oli siis, kui saabusid.

Kui aga juhtub, et korrastada ei jõua ja oled tahtmatult maha jätnud suure segaduse, võiksid jätta koristajatele tavapärasest rohkem jootraha. Keegi ei pahanda, kui oled ära kasutanud kõik rätikud, kuid kui oled tuppa tassinud hunnikuteviisi kiirtoitu, mille pakendid ei mahtunud enam prügikasti ja vedelevad seega põrandal ning mõnel pool on veel ka ketšupiplekid, tuleks koristajaid ka premeerida.