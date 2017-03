Royal Carribean ehitab uut maailma suurimat kruiisilaeva

362 meetrit pika, 65 meetrit laia, 16 dekiga ujuva linna kogumahutavus saab olema 230 000 tonni, mis on pea 3000 tonni võrra rohkem, kui praegune rekordiomanik Royal Carribeanile kuuluv Harmony of the Seas, vahendab Telegraph.

Kokku mahub laeva 5494 reisijad ning seal on 2775 kajutit. Uus laev pakub paljuski samasid teenuseid, mida tema eelkäija, nende hulgas on ka hiiglaslik veeliumägi, kus tuleb laskuda 30 meetri kõrguselt.

Lisaks on laev jaotatud seitsmeks erinevaks «piirkonnaks» ning üheks huvitavamaks elamuseks on kindlasti Biooniline Baar, kus jooke serveerib robotkäsi. Siiski väidavad ettevõtte esindajad, et laeval on ka palju uudset, mida varem kruiisilaevadel nähtud ei ole, kuid nende kohta täpsemat infot veel ei avaldatud.

Oma esimese suve veedab laev Euroopas, seilates Barcelona, Palma de Mallorca, Provence'i, Firenze, Pisa, Roma ja Napoli vahel. Sügisel seilab laev aga oma uude kodusadamasse Miamis. Sealt asub laev teele ka oma esimesele Kariibi mere kruiisile, millega jätkatakse kuni 2019. aasta suveni.

Juba praegu saab pileteid broneerida nii Euroopa kui ka Kariibi mere seiklustele.

Koos Symphony of the Seas'iga on Royal Carribeani laevastikkus kokku 26 kruiisilaeva. Eelmisel aastal teavitas ettevõte ka esimese luksuskruiisilaeva ehitamisest, kus on ainult sviiditüüpi kajutid ning ohtralt ka muid luksuseid.

10 maailma kõige suuremat kruiisilaeva

Kõik laevad, mille nimes on «of the Seas», kuuluvad Royal Carribeanile.