Kas perega reisides võtta kindlustus krediitkaardiga või eraldi?

Kõik teavad, et reisikindlustus on vajalik, kuid millele peaks enne lepingu sõlmimist tähelepanu pöörama?

Reisi ärajäämise kaitse – millal hakkab kehtima?

Reisi ärajäämise kaitse ehk reisitõrkekindlustus on oluline, kuna hüvitab ootamatult ärajäänud või katkenud reisiga seotud kulutused. Kuigi haiguste eest ei ole keegi kaitstud, peaks sellega arvestama eelkõige lastega pered. Näiteks pereliikme ootamatu haigestumise tõttu ärajäänud reisiga seotud ettemakstud ja tagasivõtmatud kulud katab kindlustusselts. Samuti hüvitatakse reisi katkemise või hilinemisega seotud kulud. Enamasti hakkab reisitõrkekindlustus kehtima kahe kuni viie päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Seega tasub kindlustusleping sõlmida kohe, kui tekivad esimesed reisiga seotud kulud.

Meditsiiniabi ehk tervisekindlustus – mille järgi valida?

Euroopa Liidu liikmesriikides on esmaabi tagatud kõikidele ravikindlustuskaardi omanikele, kuid tõsisemate terviserikete puhul on abiks reisikindlustus, mis katab raviarved ja korraldab kogu ametliku asjaajamise arstidega. Tervisekindlustuse puhul tasub pöörata tähelepanu kindlustussummale, mis peaks katma võimaliku haigestumise kulud välismaal, sest kindlustusseltsides võivad hüvitamisele kuuluvad summad erineda kordades. Lisaks tasub tähelepanelikult uurida võimalikke hüvitise väljamaksmise piiranguid ja omavastutuse suurust.

Lisakaitsed – kas on vaja juurde osta?

Kuna suusatamine on kõrgendatud riskiga tegevus, siis tuleb enamus kindlustusseltsides juurde valida vastav lisakaitse. Seiklushimulised puhkajad, kes harrastavad suusatamist ka mitteametlikel või märgistamata radadel, peaksid arvestama, et sellisel rajal juhtunud õnnetuse korral ei ole kindlustusseltsil hüvitamise kohustust. Seega, kui on plaanis värsket lund nautida väljaspool ametlikke radu, tasub juurde valida veel ohtliku tegevuse lisakaitse.

Pagasikindlustus – kas see katab ka spordivarustuse?

Pagasikindlustus on abiks, kui pagas kaob, varastatakse või jõuab lennufirma süül sihtpunkti hiljem kui reisiseltskond. Üldjuhul arvestatakse ka spordivarustus pagasi hulka, kuid näiteks suusavarustuse hüvitamisele on kehtestatud teatud limiidid. Seetõttu tasub hoolikalt uurida erinevate kindlustuspakkujate tingimusi, sh kindlustushüvitise limiite ja muid erisusi.

Reisikindlustus krediitkaardiga või eraldi leping – kumb valida?

Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets toob perekond Kuusiku põhjal näite. Pere plaanib koolivaheajal sõita Soome suusatama. Sportlikule viiepäevasele puhkusereisile kavatsetakse sõita viiekesi: pereema ja -isa, kaks kooliealist last ja vanaema. Vaatame, millised on kõige olulisemad punktid, millele tasub neil reisikindlustusega seoses mõelda.

Perekond Kuusik võrdles viie erineva kindlustusseltsi pakkumisi ja tingimusi ning keskmiseks kindlustuse hinnaks kogu perele tuli 316 eurot. Lepingusse valisid nad meditsiiniabikaitse 100 000 euro ulatuses, reisi ärajäämise kaitse ja pagasikindlustuse vähemalt 1500 euro eest ning spordireisi lisakaitse.

Lisaks kindlustusseltsidele võrdles pere nelja erineva panga krediitkaarte, millel oli lisahüvena juures reisikindlustus. Krediitkaartide keskmiseks aastamakseks kujunes 58 eurot. Meditsiiniabikaitse summad varieerusid erinevate kaartide puhul oluliselt, jäädes vahemikku 75 000-500 000 eurot. Kõikide kaartide kindlustused sisaldasid reisi ärajäämise kaitset ja pagasikindlustust, kuid enamus kaartide kindlustusi ei sisaldanud spordireisi lisakaitset. Kaartidega kaasnev reisikindlustuse kaitse laieneb üldjuhul kaardi omanikule ja temaga koos reisivatele pereliikmetele – abikaasale ja lastele, kuid mitte vanaemale. Seega tuleks vanaemale teha eraldi reisikindlustus, mille keskmiseks hinnaks kujunes 39 eurot.

Kui perekond Kuusik reisib aastas korduvalt ning võttes arvesse planeeritava reisi iseloomu, kindlustuskaitseid ja kindlustuse hinda tundub mõistlikum võtta krediitkaart, millega kaasneb reisikindlustus ja osta juurde eraldi kindlustus vanaemale ning vajadusel lisakaitse emale ja isale, kes otsivad suusamägedelt ekstreemsemaid elamusi. Nii toimides võib perekonna rahaline võit olla ligikaudu 200 €.

Kindlasti tasub enne reisile minekut täpselt pangast järele uurida, mis tingimustel kindlustuskaitse kehtib, millal jõustub ja millised on erisused hüvitise väljamaksmisel. Veel tasub meeles pidada, et krediitkaart on siiski finantskohustus ja kaardi kasutamisega võivad tekkida lisakulud. Enne, kui valite reisi jaoks vajaliku kindlustuse, tasub võrrelda vähemalt kolme erineva kindlustuspakkuja tingimusi. Igal juhul tagab läbimõeldud ja piisava kaitsega reisikindlustus muretuma puhkusereisi.