Valiti välja aasta parim reisiraamat

Undusk nimetab raamatut, mis tutvustab lugejale Hispaaniat läbi meeleliste ja sügavfilosoofiliste tekstide ise aga luhtunud reisikirjaks.

Go Reisiajakirja auhinna pälvinud Undusk külastas Hispaaniat 1999. aastal bussimatka käigus, ent raamat ei ole autori sõnul kindlasti reisikiri või soovituste kogumik, kust leida reisitarkust, vaid kohaliku kultuuri ja kirjandusega läbi põimitud fantaasialaadne jutustus, mis annab edasi Hispaania võlu, kombeid ja valu läbi ootamatute tahkude ja sündmuskirjelduste.

«Ma ei taha kirjutada teksti, mis mulle endale midagi ei paku ja millega ma midagi ei avasta ning seetõttu hakkas mul traditsioonilist reisikirja igav kirjutada. Hakkasin uuristama teiste asjade kallal ning kaante vahele sai metafüüsiline Hispaania elamus, mis on minu jaoks hästi läbi kirjutatud,» ütles Undusk. «Samas ei ole ta kindlasti akadeemiline tekst, vaid seal on piisavalt huumorit, meelelisust ja erootikat ning teatud tingimustel või seda isegi armastuse looks nimetada.»

Parima reisiraamatu tiitlit välja andva Go Reisiajakirja žürii liige Tiit Pruuli sõnul kirjutati 2016. aastal palju häid reisiraamatuid, mis tegi ka võitja valimise äärmiselt keeruliseks.

«Aasta jooksul üle 20 teose tähendab keskeltläbi iga kahe nädala tagant uut raamatut ning kui ühe teose tekst on hästi komponeeritud ning pakub avastamisrõõmu, on sellest juba nii lugeja kui ka autor võitnud auhinnaväärilise kogemuse,» selgitas Pruuli. «Ent tänavune võiduraamat astub lausa uue sammu reisiteemaliste teoste hulgas, sest lisaks huvitavale sisule on lugu kirja pandud ka kaasahaaravas ja harivas vormis – süžeelises joones teeb autor meelega katkestusi, et valgustada lugejat näiteks Püha Teresa, Don Quijote ja muu Hispaaniale iseloomuliku kultuuripärandi osas.»

Varasematel aastatel on parima reisiraamatu tiitli pälvinud Roy Strider «Himaalaja jutud» (2008), Aime Hansen «Jaipur-Delhi-Himaalaja: reisikohvrist leitud lood» (2009), Viivi Luik «Varjuteater» (2010), Vahur Afanasjev «Minu Brüssel» ja Peeter Sauter «Flirt Budaga. Elust ja tsiklisõidust» (mõlemad 2011), Mart Kivastik «Vietnami retsept» (2012), Janika Kronberg «Rännud kuue teejuhiga» (2013), Heilika Pikkov «Minu Jeruusalemm», Enn Kaup «Imekaunis Antarktika», Enn Kaup «Armulugu Antarktikaga» (kõik 2014) ning Kariina Tšursin ja Margus Sootla «Ühel teljel ümber planeedi» (2015).

Tänavu pälvis reisiraamatute seast veel eraldi žürii tunnustuse Tanel Saimre «Minu Norra», tunnustusega kaasneb 500-eurone preemia.

Lisaks andis žürii välja ka aasta seikleja tiitli, mille pälvis teleajakirjanik Väino Laisaar, kes avaldas sel aastal reisiraamatu «Elu läbi kolme silma». Laisaar on osalenud ja ETV-s kajastanud mitmeid automatku Venemaale, Mongooliasse ning Iraani.