Millised õnnetused saadavad eestlasi Tais?

Möödunud aasta statistikale tuginedes moodustavad väljamakstud hüvitistes lõviosa, 80 protsenti, tervisekindlustuse juhtumid, rääkis Salva reisikindlustuse tootejuht Aino Vähter. Kolmandikul nendest olukordadest tekitas kliimavahetus ja konditsioneeritud õhk, mis tõid endaga kaasa hingamisteede haigusi.

Siiski pöörduti arsti poole sagedasti ka kõhuviiruste või hambavaluga, möönis Vähter. Väikelaste puhul otsiti kohalike meditsiinitöötajate abi allergianähtude puhul. Eelmise aasta jooksul tuli ette ka traumasid, libisemisi vannitoas, basseinis või lihtsalt tänaval kõndides.

Ka Ergo ning BTA kindlustusjuhtumitest olid enamik seotud haigestumisega, kinnitasid nii Ergo kahjukäsitluse osakonna juhataja Caterina Lepvalts kui ka BTA klienditeeninduse osakonna juhataja Kätrin Liebert.

Vähter täpsustas, et rolleriõnnetustega seotud kahjude hüvitised on olnud üpris kõrged, kuna saadud vigastused võivad olla tõsised ja nõuda pikka haiglaravi. Eelmisel aastal registreeris Salva kindlustus siiski vaid kolm rolleriõnnetust Tais.

«Tai soojas ning niiskes kliimas vajavad isegi väiksemad vigastused korralikku ravi ja sageli ka arstide jälgimist. Seetõttu on traumadega kaasnevad kulud enamasti kõrged, ulatudes sageli tuhandetesse eurodesse,» kinnitas kõrgeid tasusid ka BTA kindlustus, kelle hüvitatud haigusjuhtumitest moodustasid 30 protsenti õnnetused.

Ette on tulnud ka loomadega seotud õnnetusjuhtumeid, kus reisijaid on rünnanud näiteks ahvid või nahkhiired, rääkis PZU Kindlustuse reisi- ja isikukahjude grupi juht Geily Kalt. Ühtlasi rõhutas ka tema, et raske tervisekahjustuse puhul võivad seotud kulud olla kõrged: «Ühe Tais aset leidnud juhtumiga seotud ravikulud olid suurusjärgus 40 000 eurot.»

Ergo kindlustuses registreeriti aga viis rolleriõnnetust. «Kahjuks on ka selliseid juhtumeid, kus kannatanu viiakse temalt raha teenimiseks nn oma onupoja kliinikusse, millel tegelikult puuduvad vastava raviteenuse osutamiseks vajalikud litsentsid. Selliste juhtumite ennetamiseks tasub alati helistada kindlustusandja pakutud reisiabi telefonil ja järgida nende antud juhiseid,» soovitas Lepvalts.

Isegi kui reisida grupiga, tasub üle kontrollida, milline on kindlustuskaitse ühe inimese kohta, rõhutas Lepvalts. Tavaliselt on kaetud vaid väike osa, mistõttu võib õnnetuse korral selguda, et kindlustus katab kuludest vaid väikese osa.