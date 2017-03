Miks peaks lennukisse tennisepalli kaasa võtma?

Lennukis on reisijad sunnitud istuma palju tunde järjest, mis ei mõju kaugeltki hästi tervisele. Püsti tõusmine, kõndimine ja venitamine on kindlasti ühed nendest tegevustest, mis aitavad hiljem ka lennuväsimusega paremini toime tulla, vahendab Travel and Leisure.

Samas, kui palju liikuda ei saa, aitab hädast välja ka tennisepall, millega saab ergutada vereringet, kinnitas Londoni ortopeediakliiniku kirurg. Palli tuleks veeretada üle õlgade, alaselja, jalgade ja jalataldade, et veri paremini ringi käima hakkaks.

Kui tennisepall kuidagi käsipagasisse ei mahu, aitab loomulikult ka niisama masseerimine.