Salakütid tapsid Pariisi loomaaias ninasarviku

Nelja aastane ninasarvik Vince leiti hommikul Thoiry loomaaias surnuna. Usutavasti murdsid salakütid loomaaeda sisse ja murdsid end ka alale, kus elasid kolm ninasarvikut, vahendab Independent.

Valgel ninasarvikul oli osaliselt maha raiutud ka teine, väiksem sarv, mis viitab, et salaküttidel jäi aega töö lõpetamiseks väheks või lakkas nende tehnika töötamast. Neil võis plaanis olla tappa ka teised kaks ninasarvikut, viie aastane Bruno ja 37-aastane Gracie. See neil aga korda ei läinud ja mõlemad loomad on täie tervise juures.

Arvatavasti on see esimene kord, kui salakütid tapavad vangistuses elava looma. Tavaliselt varastatakse ninasarvikute sarvi oksjonitelt või näitustelt. Vince'i tapmist uuritakse, kuid seni ei ole veel tehtud kindlaks millise relvaga loom tapeti.

Rünnak leidis aset hoolimata turvakaameratest ja viiest töötajast, kes loomaaias elavad.

Valged ninasarvikud on kõike suuremad maismaa imetajad pärast elevante. Liik oli kunagi väljasuremise äärel, kuid nüüd on neid maailmas ligi 20 000.

Vince sündis 2012. aasta septembris Hollandi Burgersi loomaaias. Pariisi jõudis ta koos Brunoga 2015. aasta märtsis. Ninasarvikute sarved müüakse mustal turul maha 35 000 euro eest ning eriti suur nõudlus on nende järele Hiinas, kus usutakse, et sarved on afrodisiakumid.