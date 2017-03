Kaheksa viisi, kuidas lendamine sel aastal paremaks muutub

News.com.au pani kokku nimekirja suurematest muutustest, mis sel aastal lennumaailma ees ootavad ning mis peaksid ka reisijate sõitu mugavamaks tegema.

Magada või süüa?

Qantas töötab akadeemikutega selle nimel, et leida magamistsüklist sõltuvalt parim kellaaeg, millal pakkuda reisijatele süüa. Hetkel algab toidu serveerimine tund pärast õhkutõusu, kuid tulevikus võib see muutuda, et reisijad saaksid end paremini välja puhata.

Peenem toit

Cathay Pacific on löönud kampa Michelini tähe restoraniga Tosca, et teatud lendudel serveerida äri- ja esimeses klassis tippkokkade parimaid roogasid.

Paremad ühendused

Inimesed valivad pileteid peamiselt soodsuse järgi, kuid teise faktorina võetakse arvesse ka lennu kestvust. Seetõttu hakkavad järjest rohkem firmasid tegema omavahel koostööd, et luua erinevaid ühendusi ning seega vähendada ümberistumiste aega.

Lennueelne hellitus

Järjest rohkemates lennujaamades on äriklassi saalides teenuste valikus ka spaa-protseduurid. Nii võib ka Helsingis järgmist lendu oodata saunas. Selleks ei pea isegi olema tingimata esimese klassi reisija, mõnusatele teenustele pääseb ligi ka lihtsalt nende eest makstes.

Niisutavad ööriided

Arusaadavalt võib sellist luksust nautida vaid äriklassis. Emiratesi lennufirma jõukamad reisijad saavad öölendude ajal selga tõmmata niisutavad pidžaamad ning seega jõuavad nad sihtkohta ka oluliselt värskemana.

Kahekohalised voodid

Qatar Airways tutvustab sel aastal oma superäriklassi, kus on võimalik endale võtta kahekohaline voodi. Arusaadavalt tuleb selle eest ka rohkem raha välja käia, kuid reisides koos kallimaga võib hind seda väärt olla. Kahekohalisi voodeid saab edaspidi nautida kõikides Qatari A350 ja 777-200ER lennukites.

Uudne lennuk

Sel aastal antakse Singapore Airlinesile üle uus Boeing 787-10 Dreamliner, mis on pikem, kui kõik senised lennukid. Sinna mahub 330 reisijat, kuid samas on tema lennukaugus veidi lühem kui mõnel teisel lennumasinal – 12 000 kilomeetrit.

Paberivaba reisimine

Teatud riikidesse sisenemisel tuleb täita ära maale sisenemise kaardid. Kunagi kuulus nende riikide hulka ka näiteks Ameerika Ühendriigid, kuid nemad on nüüdseks suutnud minna paberivabale lahendusele ning kasutavad hoopis puutetundlikke ekraane. Sama teed plaanivad minna ka paljud teised maailma lennujaamad.