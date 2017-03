Pildid: Suurel Lõuna-Hiina müüril avastati uus osa

Yuanlingi maakonnas avastati 18,4 kilomeetri pikkune lõik ning usutavasti on see 550 aastat vana. Suur Lõuna-Hiina müür on osa sõjaväekindlustusest, mis ehitati suuresti Mingi dünastia ajal, vahendab Lonely Planet.

See müür ehitati üsna sarnaselt tuntumale Suurele Hiina müürile, mis asub Põhja-Hiinas. Avastatud lõik on kuus kuni seitse meetrit lai ning 12–13 meetrit kõrge, mis teeb sellest müüri kõige suurema osa.

Arheoloogid usuvad, et müür ehitati kindlusena, sest lõunast ründasid Hiinat etnilised vähemused. Samuti arvatakse, et müür tähistas Mingi dünastia asustuste piiri. Samas piirkonnas leiti tõendeid ka kunagistest sõjaväelaagritest, kaevandustest ja hauakambritest, mis viitab, et tegu oli Mingi dünastias strateegiliselt olulise piirkonnaga.

