Vene lennufirma hakkab töötajatele judot õpetama

Otsus võeti vastu pärast seda, kui üks vihane kodanik kargas lennujaama töötajatele kallale, kui teda hilinemise tõttu enam lennule ei lastud. Esialgu kaaluti ka turvameeste palkamist, kuid see tõstaks pileti hinda, vahendab Daily Mail.

Õpetades meeskonnaliikmetele judot, ei pea piletihinda tõstma. Pobeda emaettevõte Aeroflot on korduvalt võidelnud selle nimel, et agressiivsed reisijad saaksid karmimaid karistusi. Nad on välja pakkunud ka mustade nimekirjade tekitamise, et teatud reisijatel lendamine üldse ära keelata.

Lisaks judole hakatakse meeskonnale õpetama ka kohalikku sambot, mis sarnaselt judole koosneb löögi-, kägistus- ja viskevõtetest.