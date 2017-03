British Airwaysi jalaruum muutub väiksemaks kui Ryanairil

British Airways plaanib istmevahed teha sama väikeseks kui easyJetil, mis tähendab, et need on veelgi kitsamad kui Ryanairil. Kitsendus tehakse Airbus A320 lennukitel, mis lendavad Euroopa liinidel, vahendab Independent.

Muudatus tehakse ka teiste Rahvusvahelise Lennufirmade Grupi lennukites, kuhu kuuluvad lisaks British Airwaysile veel Aer Lingus, Iberia ja Vueling. Kõikides A320 lennukites saab seejärel olema 180 istekohta.

Otsus on saanud palju kriitilist vastukaja ning reisijad on välja toonud, et sellega vähendab lennufirma oma konkurentsieelist. Kui istmevahe ja muud tooted on sarnased odavama easyJetiga, loobuvad inimesed British Airwaysist kergekäelisemalt.

«Kõik viitab sellele, et number üks kriteerium, mille järgi pileteid valitakse ja mis on olulisem kui lennugraafik ja piletite saadavus on hind ning seda eriti just lühemate lendude, kuid järjest kasvavalt ka pikamaalendude puhul,» kinnitas British Airwaysi tegevjuht Alex Cruz.

Lisaks plaanitakse kitsamaks muuta ka Boeing 777 lennukeid, lisades sinna veel 80 istekohta. Need lennukid opereerivad just pikamaaliinidel.

Sel aastal on British Airways jõudnud lõpetada juba tasuta toidu ja joogi pakkumise lühematel lendudel. Sellest tulenev hinnalangus tõi esimesel kuul lennufirmale juurde viis reisijat.