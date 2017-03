Video: varsti avatakse Inglismaal päris Sigatüüka kool

Augusti lõpus avatakse Herstmonceux lossis Inglismaal mõneks päevaks Sigatüüka laadne kool, mida kutsutakse küll Bothwelli võlukunstikooliks. Kool jääb avatuks vaid mõneks päevaks, kuid sel ajal õpetatakse seal võlujookide segamist, vahendab Insider.

«Siia sõites tuled mööda pikka teed just kui mitte millegi keskele ja järsku ilmub ei kusagilt, puude vahelt välja loss, mis on täiesti imeline. Esimene asi, mida lossi sisenedes näed, on suur võlvkäik ja õpilased sobivad sinna suurepäraselt,» kirjeldas kohta ürituse üks eestvedajatest Cameron Readman.

Organisaatorid loodavad, et osalejatel tekib Sigatüüka tunne vaatamata sellele, et üritus ei ole otseselt seotud Harry Potteri seeriaga. Samas toimuvad koolis kursused alates võlujookide meisterdamisest kuni nekromantiani.

Lisaks võib ürituselt oodata mitmeid võluriteemalisi spordimänge, suurt banketiõhtut ja erinevaid tegelaskujusid, kes samuti alal ringi jalutavad ning osalejaid üllatavad.

Piletite müük algab Kickstarteri keskkonnas 28. märtsil ja hinnad algavad 461 eurost. Hinnas sisalduvad lisaks kursustele ka ööbimine ja söögid.