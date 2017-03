Tallinn kuulub maailma kümne puhtaima õhuga pealinna hulka

Maailma suurlinnad võitlevad järjest kasvava saastatuse probleemiga. Õhu puhtuse mõõtmisel vaadeldakse peenosakeste, mis on segu väga väikestest osakestest ja nendega seotud ainetest, osakaalu õhus, vahendab Telegraph.

Nende näitajate järgi on Saudi Araabia pealinn Riyadh kõige saastatuma õhuga. Sellele järgnevad Deli ja Doha. Euroopa linnadest said aga puhtaima õhu esikümnesse teiste hulgas ka Tallinn, Helsingi ja Stockholm.

10. Madrid, Hispaania

Madridi elanikud, eriti need, kelle kodukant asub Malasana piirkonnas, eelistavad autode asemel liikuda jala. Baarid ja restoranid on vallutanud tänavad, mis mõnes muus linnas oleks autode mängumaaks.

9. Monaco

Monaco jõudmine edetabelisse võib olla üsna üllatav, sest ei ole saladuseks, et sealsed rikkurid soovivad igal võimalusel hääled sisse ajada oma superautodele või võimsatele jahtidele. Siiski selgub WHO raportist, et selles päikesepaistelises linnas on puhas õhk ja ehk just tänu väikesele elanikkonnale ja tööstuse puudumisele.

8. Helsingi, Soome

Helsingi on võtnud eesmärgiks 2025. aastaks kaotada linnatänavatel igasuguse autokasutuse. Kasutades uusi tehnoloogiaid soovivad linnavõimud luua nii hea ühistranspordivõrgustiku, et kellelgi polekski autot vaja. Linnas on juba praeguseks 3800 kilomeetrit jalgrattaradu, mida kohalikud usinasti kasutavad.

7. Tallinn, Eesti

Keskaegne Tallinn suursuguse linnamüüri ning kitsaste munakivi tänavatega ei ole autode jaoks loodud. Vanalinnas ringi sõitmine ei ole praktiline ja seetõttu on autod sealt ka eemale hoidnud. Lisaks on linnas mitmeid lopsakaid rohealasid ja mõnus rannapromenaad.

6. Montevideo, Uruguay

Lisaks puhtale õhule leiavad reisijad sealt eest ka Lõuna-Ameerika kõige muhedama pealinna. Siin elab vaid veidi üle miljoni inimese ja linn on tuntud oma liivarandade, koloniaalarhitektuuri ja lähedal asuvate veiniistanduste poolest. Montevideo asub üsna Buenos Airese lähedal, kuid Uruguay pealinn on puhtam, rohelisem ja rahulikum.

5. Edinburgh, Šotimaa

Edinburghi tunti varasemalt Auld Reekie nime all, mis viitas üldlevinud reovee haisule ja toksilisele sudule. Nüüdseks on ajad aga muutunud nüüd on Šoti pealinn üks puhtamaid.

4. Ottawa, Kanada

Kanadalased peavad puhta õhu eest ilmselt tänama prantslast , kes 1950. aastal linna kujundust planeerides lisas sinna ka 326 ruutkilomeetri suuruse roheala. Lisaks pannakse suurt rõhku autovabale liiklemisele ning kuna linnas elab vaid 900 000 inimest, siis saabki seal hingata ülimalt puhast õhku.

3. Canberra, Austraalia

Nagu Ottawagi on ka Canberra väike pealinn, kus elab vähem kui 400 000 elanikku. See annab loomulikult puhta õhu võistluses tugeva eelise. Samas peetakse seda paika ka Austraalia üheks igavaimaks linnaks, kuid vähemalt saab seal hingata puhast õhku.

2. Wellington, Uus-Meremaa

Jällegi on tegu ühe väiksema poolse pealinnaga, kus elab vähem kui pool miljonit inimest, kuid siiski on see riigi üks rahvarohkemaid alasid. Wellingtoni ametivõimud on hakanud vaeva nägema ka selle nimel, et vähendada veelgi süsihappegaasi emissiooni.

1. Stockholm, Rootsi

2010. aastal kuulutati Stockholm Euroopa roheliseks pealinnaks ja selgub, et tänasenigi on seal õhu ja rohelusega kõik korras. Stockholmis on süsihappegaasi emissiooni alates 90ndatest suudetud vähendada lausa 25 protsendi võrra. Eesmärgiks on 2050. aastaks olla täielikult fossiilkütuste vaba. Seda soovitakse saavutada ühistranspordi tõhustamise ja bioloogilise mitmekesisuse kasvatamise läbi, pannes samuti rõhku ka jalgrattakultuurile.