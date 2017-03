Peaaegu saksavaba endine Saksa linn Kaliningrad

Kuulsa Immanuel Kanti sünnilinn, kust ta väidetavalt lahkus ainult mõned korrad oma elu jooksul, on eelkõige tuntud kunagise Ida-Preisimaa pealinna Königsbergina. Kaliningradi nime on see linn kandnud kõigest viimased 70 aastat.

Hiljuti Kaliningradis käies tabas mind kõige suurem šokk raamatupoes, kus ma sattusin lappama pildialbumeid kunagisest Königsbergist. Fotodel nägin tõeliselt ilusat linna, heas mõttes vana hea kodanliku Euroopa pärli. 19. sajandi ja 20. sajandi alguse Königsberg meenutas mulle mõneti Strasbourgi või Colmari vanalinna. Kõik oli niisama kaunis.

Kaunis oli see linn 1944. aastani, mil brittide kuninglik lennuvägi pommitas sõja ajal kesklinna peaaegu sama puhtaks kui Dresdeni. 1945. aasta aprillis viisid hävitustöö lõpuni kolm päeva kestnud ägedad lahingud Punaarmee ja sellele visa vastupanu osutanud sakslaste vahel.

Sõjaeelne Königsberg on siiski veel mõnevõrra säilinud kesklinnast kaugemates rajoonides. Äärelinnad jäid kuninglikul lennuväel pommitamata ning seal võib näha ehtsat Königsbergi koos uhkete villade ja bürgerimajadega. Meenutab veidi meie Nõmmet. Kaliningradi sattudes soovitan soojalt kesklinna asemel või pärast seda teha ringkäik hoopis Amalienau-nimelises rajoonis.