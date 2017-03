USAsse reisijaid hakatakse põhjalikumalt läbi otsima

Uus meetod on väiksemates lennujaamades juba kasutusele võetud ning vähehaaval levitatakse seda ka suurematesse keskustesse, vahendas Telegraph Ühendriikide transporditurvalisusameti esindaja sõnu.

«Kui seni said reisijad läbikatsumise, mis ei olnud intensiivne, siis nüüd on kindlasti märgata, et uus läbikatsumine on intensiivsem,» lisas ta. Seni on katsetusi tehtud Denveri rahvusvahelises lennujaamas, kus öeldi töötajatele, et uus meetod on põhjalikum ja see võib tähendada, et ametnikud peavad olema intiimsemas kontaktis, kui varem.

Transpordiamet on saanud varasemalt ohtralt kriitikat just seetõttu, et nende ametnikud on liialt hoolsad reisijate läbiotsimisel. Neid on korduvalt süüdistatud ilma põhjuseta intiimpiirkondade käperdamises. Nüüd peavad põhjaliku läbiotsimisega nõustuma vaid need, kes ei soovi läbida spetsiaalseid turvaväravaid, mis valgustavad läbi kogu riietuse.

Reisijal on õigus nõuda, et läbiotsimise teeks sama sooline ametnik, privaatruumides ning ka tunnistaja juuresolekul. Üldist ajakulu see reisijatele tekitada ei tohiks, küll peavad turvaväravate läbimisel arvestama pikema perioodiga need, kes soovivad personaalset läbiotsimist, kinnitas ameti esindaja.

Varasemalt keeldusid reisijad keha-skanneri läbimisest, sest selle pilt oli liialt paljastav. Tehnoloogia arenguga aga ei näita kuvatud pilt enam inimeste iga voldikest või terviseprobleemi. Turvakontrollide tugevdamist peeti vajalikuks kuna audititest selgub, et ametnikud ei suuda endiselt kõiki tuli- ja tavarelvi veel tuvastada ning konfiskeerida.