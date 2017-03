Kaheksa asja, mida Portugali kohta ei teata

Portugal hoiab ilmselt nii mõndagi saladust ja nende avastamine annab üha rohkem põhjust seda imelist maad külastada, vahendab Travel and Leisure.

«Tee» tuleb portugalist

Kuigi tee ise Portugalist ei tule, on portugallased vastutavad sellele joogile antud nime eest. Kui portugallased esimest korda Hiinas teed proovisid, kutsuti seda cha'ks. 1560. aastal jõuavad aga paberile portugallase Gaspar da Cruzi kirjapandud read, kus mainitakse teed. Portugali peetakse ka esimeseks Euroopa riigiks, kus hakati teed tarbima.

Nemad on meile andnud ka tempura

Üldlevinud arvamus, et tempura (frititud juurviljad ja lihad) tuleb Aasiast, sest veel praegugi küpsetatakse seal palju toite just sellel viisil. Tegelikult aga sai see küpsetusmeetod alguse Portugalist. Tempura tuleb portugalikeelsest sõnast temperar ehk küpsetama. Üle terve riigi on restoranide menüüs «aiakalad» ehk tainasse kastetud ja frititud rohelised oad.

Levinud on ka teooria, et Jaapanisse reisinud Hispaania ja Portugali misjonärid viisid endaga tempura idee kaasa. Ajaloolased ei ole seda aga kinnitanud ega ka ümber lükanud.

Portugal on Euroopa vanim rahvusriik

Portugal on säilitanud oma originaalpiiri alates 1139. aastast ning seega peetakse Portugali Euroopa vanimaks riigiks. Nii on näiteks Lissabon neli sajandit vanem kui Rooma.

Portugalis asub maailma vanim raamatupood

Bertrandi raamatupood on eksisteerinud juba 1732. aastast. Selle väikese tükikese ajalugu võib leida Lissaboni Bairro Alto piirkonnast. 1755. aastal linna raputanud maavärin küll hävitas poe, kuid see avati uuesti paigas, kus see tänasenigi asub juba 1773. aastal.

Sintra linnakesel on oma mikrokliima

Sintra on väike linnake, mis asub Lissabonist pooletunnise sõidu kaugusel. Seda tuntakse peamiselt küll selle poolest, et sealt sai oma muinasjuttudeks inspiratsiooni Hans Christian Andersen, kuid paigal on ka teine väike saladus. Sintra on oluliselt jahedam ning seal on rohkem pilvi ja udu kui Lissabonis. Udu ja pilved langevad alla ümbritsevatelt mägedelt ning see annab suurepärase võimaluse püüda imekauneid pilte.

Portugalis peetakse küüslaugu loopimise festivali

23. juuni õhtul tulevad portugallased tänavale ja tähistavad Sao Joao festivali. Kuigi festivali peetakse üle terve riigi, siis tasuks selleks ajaks minna pigem Põhja-Portosse. Festivalil on paganlikud alused ning seda tuntakse ka kui armastajate festivali. Sel ööl visatakse oma silmarõõmu pihta täispuhutavaid haamreid ja küüslauguvanikuid.

Suurim laine, millel keegi surfanud on, oli Portugalis

2011. aasta novembris murdis surfar Garrett McNamara end rekordiraamatusse, sõites kõige suuremal lainel. Laine murdis end Nazare'i suunas ja selle kõrguseks mõõdeti 23,7 meetrit.

Imekaunis Sao Bento rongijaam oli kunagi benediktiini ordu klooster

Tegu on ühe maailma kauneima rongijaamaga, kuid enne, kui sinna lasti rongid ligi, oli tegu benediktiini ordu kloostriga. Klooster ehitati 16. sajandil, kuid 1783. aastal hävis see tulekahjus. See küll ehitati taas üles, kuid 19. sajandil jäi paik hooletusse ning lõpuks otsustas kuningas Carlos I selle kaasata riigi rongivõrgustiku arengusse.