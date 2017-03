Eelmisel aastal kolis rekordarv miljonäre just nendesse riikidesse

2016. aastal otsustas 82 000 miljonäri, et aeg on elukohta vahetanud. See on rekordiliselt suur arv, mis viitab sellele, et globaalne ebastabiilsus mõjutab rikkaid kolima paikadesse, mida peetakse nii majanduslikult kui ka füüsiliselt turvalisemaks, vahendab Travel and Leisure.

Siiski on miljonäridel aga kindlad eelistused ning riigid, mida nad peavad parimaks paigaks ning seega on nii mõneski riigis näha suurt miljonäride arvu kasvu.

1. Austraalia

2016. aasta - lisandus 11 000 miljonäri

2015. aasta - lisandus 8000 miljonäri

Austraaliasse on tee leidnud peamiselt Hiina miljonärid, kellele see meie jaoks kauge maa on just üsnagi lähedal ning kes on veidi mures Hiina valitsuse tegude pärast.

2. Ameerika Ühendriigid

2016. aasta - 10 000

2015. aasta - 7000

Ühendriigid pakuvad kergemaid viisa saamise võimalusi neile, kel on taskus kopsakas summa raha. Ühena nendest on EB-5 programm, kus osaleja peab panema 500 000 dollarit investeeringuteks.

3. Kanada

2016. aasta - 8000

2015. aasta - 5000

Kuigi Kanada ületas 2014. aastal uudistekünnise, kui ta lõpetas populaarse viisaprogrammi Hiinaga, siis sellegipoolest saavad sarnaselt Ühendriikidele rikkad siseneda lihtsasti ka Kanadasse.

4. Araabia Ühendemiraadid

2016. aasta - 5000

2015. aasta - 3000

Araabia Ühendemiraadid on tõeline rikkurite mängumaa, madalad maksud ning kõrge turvalisus on loonud paljude miljonäride jaoks koduse pinna.

5. Uus-Meremaa

2016. aasta - 4000

2015. aasta - 2000

Nii nagu Austraalia, Ühendriigid ja Kanada, pakub ka Uus-Meremaa rikkuritele viisasid kergemini, tingimusel, et need jätavad riiki omakorda korraliku summa raha.