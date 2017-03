Tüüpilised vead, mida algaja reisija teeb

Insider on kokku pannud nimekirja tüüpilistest apsakatest, mida esmakordselt lendajad kipuvad tegema, kuid mida kogenenumad oskavad juba vältida.

Sa ei broneeri endale kindlat istekohta

Esmakordselt lendamine on sageli üsna hirmus, mistõttu peaksid läbi mõtlema, et kas soovid istuda sõprade keskel, et tunneksid end kindlamana, või eelistad hoopis aknaäärset kohta, et saaksid imetleda kauneid vaateid. Kui otsus tehtud, oleks mõistlik endale vastav istekoht eelnevalt ka broneerida, nii väldid juba üht väikest, kuid olulist ebameeldivust.

Võtad liiga palju asju kaasa

Reeglina arvatakse alati, et vaja läheb rohkem riideid ja vidinaid, kui tegelikult ära kasutada jõuad. Mõtle hoolikalt läbi, kas nädalase reisi jooksul läheb vaja kolme paari pükse, nelja kleiti ja kaheksat särki, äkki saad ikka vähemaga läbi ja nii on sul kergem ka kohvrit järele vedada.

Eeldad, et su käsipagas on õigete mõõtudega

Erinevatel lennufirmadel kehtivad käsipagasile erisugused reeglid, mistõttu on oluline tähelepanu pöörata sellele, millises kaalus ja suuruses kohvrit sa lennule kaasa võtta võid. Sageli on firmad selles suhtes ka üsna ranged ning kui pagas ei vasta reeglitele, tuleb see ümber pakkida või sootuks välja vahetada.

Paned käsipagasisse liialt vedelikke

Kui lendad vaid käsipagasiga ning võtad lennukisse kaasa vedelikke, tuleb meeles pidada, et kõikide vedelike kogus ei tohi ületada ühte liitrit. Samuti ei tohi ükski pudel olla suurem kui 100 milliliitrit ning kõik peavad mahtuma ühte standardsesse läbipaistvasse kotikesse, mida saab lennujaamast osta.

Sa ei kontrolli passi kehtivust

Kuna paljudes Euroopa riikides võib reisida vaid ID-kaardiga, ei pruugi algaja lennureisija selle pealegi tulla, et vaja läheb passi. Veel vähem mõeldakse passi kehtivusaja peale. Kui aga pass ei ole kehtiv või on see kehtiv vaid mõni nädala pärast reisi lõppu, ei lasta sind isegi Tallinnast lennukile. Seega tuleb kindlasti juba enne lennupiletite ostmist lugeda põhjalikult läbi soovitud riiki sisenemise tingimused ning seejärel kontrollida üle pass ning veenduda, kas kõik on korras.

Sa ei kontrolli lennuaegu üle

Lennuaegu kontrollides pead arvestama ka ajavööndite ning lennujaamadega. Veendu, et vahejaam, kuhu maandud, on sama, kust hiljem edasi lendad. Kui need on aga erinevad, siis tee kindlaks, kas sul on piisavalt aega ühest lennujaamast teise liikumiseks. Olenevalt sellest, kuhu reisid, võivad ajavööndid ka ühe riigi ulatuses muutuda. Kui broneerid muid transpordipileteid, kontrolli üle, millises ajavööndis need asuvad ja kas oled kõigest õigesti aru saanud.

Sul on kiire, kuid sa eksid ära

Kui sul on aega laialt käes, siis võib ära eksimine olla üsna lõbus. Nii avastad sageli mõne uue ranna või restorani, mida muidu otsida ei oleks osanud. Kui oled aga leppinud kokku mõne kohtumise või kiirustad bussijaama, et sõita järgmisesse linna, siis veendu varasemalt, et tead, kuhu minema pead. Kiirustades võib ära eksimine olla äärmiselt stressirohke. Selleks võta kaasa kas linnakaardid või lae telefoni alla rakendused, mis võimaldavad kaarti ka ilma internetita kasutada.