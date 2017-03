5 nippi, kuidas vältida turistilõkse Helsingis

1. KÜSI KOHALIKE KÄEST

FOTO: Jussi Hellsten/Visit Helsinki

Kes siis veel kõige paremini oma kodulinna tunnevad, kui mitte kohalikud ise? Selleks, et leida kõige ehedamad ja huvitavamad vaatamisväärsused ja tegevused, tasub enne reisi otsida üles kõik Soomes elavad tuttavad ja nende käest uurida, kus nad ise vabal ajal käivad ja mida teevad. Kui endal Soomes tuttavaid pole, võid uurida näiteks veebilehte Like A Local, kus kohalikud lisavad oma lemmikrestorane, lõõgastumiskohti ja tegevusi.

2. PLANEERI, AGA MITTE LIIGA PALJU

FOTO: Burn Out City/Visit Helsinki

Kui reisi kuupäevad on paigas, hakatakse tihti esimese asjana reisi igat minutit planeerima – kui palju aega on sihtkohas, mis kell muuseum avatakse, kuidas loomaaeda jõuda jne. Selliste detailide üle muretsemine on paratamatu, kuid sellega võikski ühe õige seikluse planeerimine piirduda, sest põnevaimad seiklused ja meeldejäävad mälestused saavad alguse täiesti juhuslikest olukordadest. Juhuslikkusele võiks ka veidi aega jätta.

3. MINE TASUTA EKSKURSIOONILE

FOTO: Jussi Hellsten/Visit Helsinki

Tasuta lõunaid ei ole olemas? On küll! Mujal maailmas populaarseks saanud tasuta jalgsiekskursioonid on esindatud ka põhjanaabrite pealinnas Helsingis. Tasub vaid õigel kellaajal õigesse kohta minna, giid üles otsida ja temaga kaasa jalutada. Kohalikud giidid näitavad sulle tõelist Helsingit ja võivad tundide kaupa jutustada selle põnevast ajaloost ja seikadest, millest isegi Vikipeedias ei pruugi juttu olla. Giidile võib ekskursiooni eest tasuda just nii palju, kui see sinu jaoks väärt oli.

4. JULGE PROOVIDA UUSI ASJU

FOTO: Sami Repo/Visit Helsinki

Tuntud kiirtoiduketid ja teised juba tuntud maailmaköögid on reisidel lihtne ja ohutu valik, kuid samu asju süües ei teki reisil olles tõelise seikluse tunnet. Selleks, et puhkusele veidi vürtsi lisada, proovi kohalikke hõrgutisi ja ära karda tellida restoranis asju, mida sa varem maitsnud ei ole. Kui tahad eriti julge olla, lase mõnel kohalikul endale menüüst midagi erilist valida.

5. OLE AVATUD

FOTO: Eetu Ahanen/Visit Helsinki

Üks peamine turistilõks on TOP nimekirjad – tihti kiputakse külastama traditsioonilisi kohti, mis on ära märgitud reisiraamatutes pealkirjaga „Kohad, mida kindlasti külastada”. Tegelikult on igas kohas, ka Helsingis, peidus palju põnevaid kohti ja seiklusi, mille peale tavaturist ei tule, kuid mis võib anda ka väikesele päevareisile hoopis teise pöörde – ole avatud uutele kogemustele ja seiklustele. Kõike mõistlikkuse piires, loomulikult…

Hakkas huvitama? Kõige kiiremini jõuad Helsingisse Tallink Shuttle kiirlaevaga, mis viib sind üle lahe vaid 2 tunniga lausa 6 korda päevas. Seega paki asjad, haara pere või sõbrad kaasa ning sõida seiklustele vastu!