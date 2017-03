Video: iseliikuv kohver teeb reisimise mugavamaks

Travelmate iseliikuv kohver suudab vedada ka teisi kotte, eeldusel, et tema koorem liialt raskeks ei lähe. Samuti ei satu kohver segadusse ebakorrapärasest pinnasest nagu liikuv põrand, vahendab Tech Insider.

Iseliikuv Travelmate on alati omanikust vaid paari sammu kaugusel ning ta hoiab GPSi abil sidet ka ühendatud telefoniga. Lisaks suudab ta vastavalt inimese tempole ka enda kiirust kohandada. Maksimaalseks kiiruseks on kohvril 10,8 kilomeetrit tunnis, juhuks, kui lennuki peale on vaja joosta.

Lisaks on kohvril ka infrapuna sensorid, mille abil ta suudab vältida teiste objektidega kokku põrkamist. Hetkel on võimalik kohvrit ette tellida Indiegogo vahendusel ning hinnad algavad 377 eurost.