Stjuardess õpetab, kuidas oma asju õigesti pagasiriiulile sättida

Pagasiriiulid on ehitatud selliselt, et käsipagasi mõõtudes kohver mahuks sinna ära pikku pidi, enamik reisijaid sellele aga ei mõtle ning asetavad oma kohvri riiulile just põiki, hõivates nii üsna palju ruumi, vahendab Travel and Leisure.

Kohver tuleb tõsta riiulile rattad ees, selgitab kauaaegne stjuardess Heather Poole. «Enamik reisijad teavad, et suured käsipagasid lähevad kõigepealt pagasiriiulile. Jakid ja mantlid käivad kohvrite peale ning väiksemad kotid ikka istme alla,» lisas ta.

Kui asetada kohver riiulisse rattad ees, on väljumisel seda kergem kaasa haarata, sest sang on kohe õigel pool. See teeb ka väljumise sujuvamaks ning nii on teised reisijad samuti õnnelikumad.

Uuemates lennukites on suuremad pagasiriiulid ja seal tuleks samuti panna kohver riiulile rattad ees, kuid asetada see hoopis küljeli, nii mahub sinna oluliselt rohkem pagasit. Siiski on ka mõningaid momente, kus võib rikkuda «rattad ees» reeglit.

Vanemates lennukites on pagasiriiulid tavaliselt üsna pisikesed ning seal ei jää muud üle, kui panna oma kohver põiki. See tähendab aga ka seda, et kõik reisijad ei saa käsipagasit kaasa võtta või vähemalt seda riiulile asetada, sest need lihtsalt ei mahu ära.

Teine asi, mida käsipagasi kaasa võtmise ja riiulile tõstmise osas peaks alati meeles pidama on, et kaasa tuleb võtta ikka nii raske pagas, kui ise tõsta jaksad. Pardameeskond võib küll aidata seda üles vinnata, kuid nad ei ole kohustatud seda sinna ise tõstma ja seda ei tohiks neilt ka eeldada.

Lisaks tasuks ka meeles pidada, et pagasiriiul on ikka jagamiseks ning alati ei pruugi saada oma kohvrile kotti just enda istme kohal. Kindlasti ei tohi ka teistel keelata enda istme kohal asuvale riiulile asjade panemist. Samuti ei ole viisakas endale ruumi teha tõstes selleks teise inimese kohver välja. Vahel tuleb lihtsalt leppida sellega, et oma pagas tuleb asetada enda istekohast veidi kaugemale, rõhutas Poole lõpetuseks.