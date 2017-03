Mees, kes puhastab üle maailma hiiglaslikke monumente

Möwes on oma töö tõttu kokku puutunud üsna omapäraste sündmustega. Pärast Rushmore'i mäel George Washingtoni ja teiste presidentide nägude küürimist korraldas kohalik Mandan-Hidatsa indiaanlane kõikidest traditsioonidest lähtuva tseremoonia, et tähistada projekti edukat lõpule viimist, vahendab Independent.

25-aasta jooksul on Möwesi puhastanud ka teisi kuulsaid vaatamisväärsuseid nagu London Eye vaateratas ja Space Needle torn Seattle'is. Kuigi paljud eelistaksid sellist seiklust kontoritööle, käivad sellega kaasas ka omad raskused.

«Sel ajal kui London Eyed puhastasin olid ilmaolud ühed hullemad, mis ma oma karjääri jooksul olen tundnud,» meenutas Möwes 2013. aasta märtsi. «Oli hästi külm, vihmane ja lumine ning me pidime töötama öösel, et London Eye saaks päeval turiste edasi vedada. Nendes tingimustes öösiti külma käes turnimine on üsna väsitav».

Omamoodi põnevust pakkus ka Rushmore'i mäe korrastamine. Seal puudus igasugune taristu ja ka elekter, mistõttu pidid koristajad esimest korda kasutama tavalisi köisi. Ka vee pidid lähedal asuvad tuletõrjemasinad kohale tooma ning kogu tehnika viidi mäe otsa helikopteritega.

Lisaks lasub koristajatel suur vastutus, sest nad peavad hindama ka objekti stabiilsust ning vastupidavust ja kindlasti ei tohi mõnele Rooma aegsele monumendile läheneda sama jõuliselt kui Londoni vaaterattale.

Kõige vanem objekt, mida Möwes on pidanud puhastama, oli Memnoni koloss Egiptuses, mille vanus on hinnanguliselt 3300 aastat. Kivi on väga õrn ja seega tuli ka puhastustöid läbi viia äärmiselt delikaatselt. «Mõnel päeval saime puhtaks vaid ühe ruutmeetri,» lisas ta.

«Õli ja rasva on väga raske puhastada. Just need kaks katsid Londoni vaateratta. Kuigi õli on seal mehhaanika töötamiseks vaja, siis oli see levinud üle terve konstruktsiooni ja kuplite, kus see tegelikult olla ei oleks tohtinud».

Pealtvaatajad on Möwesi sõnul väga sümpaatsed ning sageli jäävad nende tööd imetlema ning sagedad on ka juhud, kus koristajad jäävad mõne kaamerasilma ette. «Minu peamine prioriteet mu töös on kultuuriliste väärtuste säilitamine, et ka tulevased põlvkonnad saaksid neid nautida,» võttis Möwes oma töö kokku.