Ühendriikide sild, mis lummab turiste

Seda silda on näidatud kunstilistes filmides ja reklaamklippides ning selle baasil loodud ehitisi on kujutatud isegi arvutimängudes. Tegemist on ühe kõrgema ühe sildega sillaga kogu maailmas.

Sillalt ja silla ümbrusest on imekaunid vaated nii ookeanile kui ka rannikulähedasele vaheldusrikkale maastikule, kus orud vahelduvad eri kõrguses kaljude ja küngastega. Silla naabruses on taimestik valdavalt madal – domineerib rohurinne ning mõnel pool leidub madalaid või keskmise kasvuga põõsaid. Tänu puude puudumisele on sealsed vaated avarad ning sobivad hästi fotode tegemiseks.

