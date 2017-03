Kuus karmi tõde «kõik hinnas»-kuurortide kohta

Ometi on ka «kõik hinnas»-pakettidel oma nüansid, millega enne reisile minekut kindlasti tuleks arvestada. Kuigi endiselt on sellise paketiga puhkamine ilmselt murevabam, tasub siiski teada, mis ees võib oodata, vahendab Oyster.

1. Pead endiselt jootraha andma

Jootraha andmise vajadus sõltub kindlasti kuurordist, kus puhkad. Mõnes kuurordis on jootraha juba arvestatud toa hinna sisse, teised hotellid soovitavad jootraha anda vaid erakordselt hea teeninduse eest ja leidub ka neid paiku, kus kümme protsenti lisatakse automaatselt lõpparvele.

Karm tõde on aga see, et tegelikult tuleks alati klienditeenindajatele jootraha anda. Paar eurot ei ole nii suur summa, kuid ometi võid kiiresti märgata vahet teeninduskvaliteedis ja lisades, mida sulle niisama pakutakse. Muidugi elavad sageli ka kuurortides töötajad alla vaesuspiiri seega see mõni euro läheb neile väga palju korda.

2. Käepaelad ei sobi su riietusega

Ükskõik kui peene hotell või kuurort, siis sageli lüüakse seal ikka käe ümber mõni inetu käepael. Sellest aga pääsu ei ole, sest just nii teevad töötajad vahet sinul ja suvalisel sissetungijal, kes samuti soovib hotellimõnusid nautida. Kuigi need ei sobi kokku õhtukleidi või ülikonnaga ja nendega on ka ebamugav magada, ei tasu neid lihtsalt ära tõmmata, sest nii mõnigi hotell küsib selle kaotamise või lõhkumise eest lisatasu.

3. Basseinibaarid pannakse varakult kinni

Soojas basseinivees ligunedes vaikselt päikeseloojangut vaadata, käes veiniklaas või mõni kokteil, tundub unelmate tegevus. Siiski ei ole see tavaliselt võimalik. Enamik basseinibaare sulgeb uksed kell viis ja seega ei saa basseinis päikeseloojangu ajal enam mingit kokteili nautida.

4. Õhtusöögilaua peab broneerima

Kuurortides on sageli palju võimalusi, kus einestada, kuid see ei tähenda, et need paigad rahvast tühjad oleks. Selleks, et endale koht kindlustada, pead selle ka broneerima. Lisaks tasub tähelepanu pöörata tingimustele, sest mõnikord võib kõik hinnas paketis sisalduda vaid Rootsi laud ja kõik teiste roogade eest tuleb lisaks maksta. Oluline on arvestada ka riietusnõuetega, sest sageli ei lase restoranid einestama tulla plätude või lühikeste pükstega.

5. Külastajad lisatasu eest

Kui ekskursioonil käies kohtusid mõne laheda inimesega ja tahad ta enda juurde külla kutsuda, siis on see võimalik, kuid pead selle eest kindlasti maksma. Üldiselt on hind väga krõbe, et vältida neid toidu ja alkoholi jahtijaid, kes tegelikult hotellis ei ööbi.

6. Järjekorrad on pikad ja konkurents suur

See hea pakkumine, millega paketi ostsid, jäi silma ilmselt nii mõnelegi teisele inimesele ning seega on kuurort suure tõenäosusega paksult rahvast täis. Seega võid arvestada pikkade järjekordadega restoranis või õllesabas ning ilmselt pead mõnikord võitlema ka viimase koogitüki pärast. Oluline on meeles pidada, et «kõik hinnas» tähendab mitte ainult head, vaid ka halba.