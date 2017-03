Ameerika Ühendriike ootab ees turistipõud

Suure löögi alla satub kindlasti New York, mille eeldatavad turistinumbrid asuvad sel aastal langusesse ning kui see nii peaks minema, on see esimene kord seitsme aasta jooksul, vahendab Conde Nast Traveler.

NYC & Company turismiturundusagentuur avaldas oma numbrid juba oktoobris, kuid kohendas neid hiljem lähtudes riigis toimunud muudatustest. Uued numbrid näitavad, et sel aastal külastab New Yorki 300 000 turisti vähem, kui eelmisel aastal.

Ametnike hinnangul tuleneb langus ainult lähtuvalt Donald Trumpi poliitikast ja kuulsast muslimikeelust.

2016. aastal külastas New Yorki rekordiliselt suur hulk turiste, 60,3 miljonit, kellest 12,7 miljonit olid välismaalased. Siiski võib arvata, et üldine number jätkab ka sel aastal kasvamist siseturismi hoogustumise arvelt.

Kahjuks siiski ei kompenseeri suuremad siseturismi numbrid seda, mida 300 000 välisturisti jätavad riiki toomata. Paljud ärid on suunatud just välisturistidele ning selles sektoris on oodata 600 miljoni dollarilist langust. Tavapäraselt kulutavad välisturistid USAs reisides neli korda rohkem, kui siseturistid.

Lisaks näitab statistika, et vahetult enne ja pärast Trumpi ametisse astumist langesid välismaalaste lennupiletite otsingud Ühendriikidesse 17 protsenti. Kuigi lennupiletite hinnad on jäänud suuresti samaks, siis langus on toimunud aga hotellitubade hindades. Keskmine toa hind on Las Vegases langenud 39 protsenti, San Franciscos 34 protsenti ja New Yorkis 32 protsenti.

Ülemaailmse ärireisi assotsiatsiooni hinnangul on Ühendriigid alates Trumpi ametisse astumisest saanud juba broneerimata jäänud piletitest 185 miljoni dollari suuruse kahju.