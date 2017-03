Üheksa ebaviisakat kommet, mis mujal maailmas on viisakad

Reader's digest pani kokku nimekirja ameeriklaste jaoks ebaviisakatest kommetest, mida mujal maailmas peetakse just viisakateks.

1. Luristamine ja röhitsemine

Hiinas ja Taiwanis on pärast sööki röhitsemine kõige suurem austusavaldus, mida kokale saab teha. See tähendab, et toit maitses ja oli hea. Samamoodi hindavad kokad ka seda, kui luristad nuudlid endale suhu.

2. Jääd õhtusöögile hiljaks

Nii mõnelgi pool maailmas ei ole see midagi erakordset, kui kokkulepitud õhtusöögile jõutakse 15 minutit või isegi pool tundi hiljem. Nii kehtib see näiteks Ladina-Ameerikas, aga ka Indias. Nendele inimestele meeldib rahulikult toimetada ning ühtlasi väärtustavad nad koosveedetud aega, mistõttu ei kiirusta nad eelmiselt kohtumiselt ära, et jõuda järgmisele.

3. Kulistad veini korraga alla

Tavaliselt veini ikka rüübatakse ega kohta just sageli inimest, kes terve klaasi korraga alla kulistaks. Gruusias aga on see just viisakas ning pärast toosti ütlemist tuleb täpselt seda ka teha. Õnneks on klaasid väiksemad ja seega peavad turistid sellele väljakutsele vastu.

4. Sa ei paku välja, et arve võiks poolitada

Kui käia sõpradega söömas või viibida esimesel kohtingul, pakutakse tavaliselt ikka välja, et arve võiks poolitada. Seda kommet ei ole aga Prantsusmaal ning seal peetakse seda pigem harimatuseks.

5. Toidad kedagi kätega

Kui üldjuhul seda kommet Euroopas ei ole, siis näiteks Etioopias on see külalislahkuse märgiks. Grusha ehk teise inimese kätega toitmise eesmärgiks on kasvatada usaldust ja sotsiaalset sidet inimeste vahel, kes ühe laua taha on istunud.

6. Sa tänad kedagi toidu eest

Jällegi peame meie ebaviisakaks, kui lauast tõustes toiduvalmistajat ei tänata. Indias aga on tänamine just ebaviisakas, sest seda peetakse üheks makseviisiks. Parem moodus tänu avaldamiseks on aga ise õhtusöögi valmistaja endale külla kutsuda ning ka talle toitu pakkuda.

7. Sööd põrandalt toitu

Üldjuhul lendab toit, mis on põrandale kukkunud, prügikasti. Seda eriti, kui see peaks juhtuma mõnes avalikus toidukohas. Lähis-Idas aga leivaga nii kindlasti ei tehta, üsna sarnaselt tegelikult ka meie vanale traditsioonile, tuleb leib üles korjata, sellele suud anda, seejärel leib otsaesise juurde asetada ning siis taas taldrikule panna.

8. Sa sööd kõik taldrikul ära

Euroopa lapsi õpetatakse alati oma taldrikut tühjaks sööma ning mitte liialt palju ahnitsema, et pärast toitu üle ei jääks. Paljudes Aasia riikides aga peetakse seda ebaviisakaks, sest see näitab, et võõrustaja ei pakkunud sulle piisavalt süüa ja tegelikult jäi sul ruumi ülegi.

9. Mängid toiduga

Saksamaal peetakse toiduga mängimist kiidusõnadeks. Kui lõikad kartulit noaga, näitab see võõrustajale, et ta ei keetnud kartuleid piisavalt pehmeks ning need on endiselt veidi toored. Selle asemel peaksid kartuli hoopis kahvliga pudruks suruma.