Põhjus, miks mõni lennukiiste ei ole aknaga kohakuti

Arusaadavalt ei ole istmete sättimine nii, et nad oleks akendega kohakuti, lennufirma jaoks eriline prioriteet. Lennukitootjad annavad masinatega kaasa soovitused, kuidas istmed peaks lennukis sätitud olema, vahendab Business Insider.

Vaatamata soovitustele, on lennufirmal siiski õigus endal otsustada ja firma eesmärk on lennukisse mahutada nii palju reisijaid, kui vähegi võimalik. Just sellepärast ei jätku ka kõigile reisijatele akent, kust välja vaadata.

Aktiivsete lennundusaastatega on jalaruum vähenenud 7,6 sentimeetri ja istme laius viie sentimeetri võrra. Selle asemel on pandud lennukitesse rohkem inimesi ja nii teenivad ettevõtted rohkem kasumit.