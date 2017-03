Mis peitub 25 000-eurose tako sees?

Los Caboses Mehhikos saab ühes luksuskuurordis maitsta takot, mille hinnaks on 23 776 eurot. Eines kasutatakse loomulikult vaid kohalikku toorainet, mis on üle riigi võimeka koka Juan Licerio Alcala kätte toimetatud, vahendab Travel and Leisure.

Luksuslikus eines on kaks takot mässitud tortiljade sisse. Sealt leiab veel ka kuldlehekesed, Kobe veiseliha, Beluga kaaviari ja isegi ka vähi. Tavalise juustu asemel on kasutatud musta trühvli valgehallitusjuustu. Ka kaste on omamoodi eriline, selles on kasutatud Morita tšillit, ultrakvaliteetset Ley.925 tekiilat ja kohvi, mille on osaliselt kaslased ära seedinud.

Kui pärast sellist rooga jääb raha veel üle, aitab ka ülejäänud menüü sellest lahti saada. Tako kõrvale soovitatakse joogiks võtta valgest kullast ja plaatinast Ley.925 Pasion Azteca Ultra Premium Anejo tekiilapudelit. Ka hotell ise on üsna kallis, sest üks öö maksab seal vähemalt 713 eurot.